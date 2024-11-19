Giriş Tarihi: 20.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:59
T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/465
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 09/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2024/465
|
Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü
|
537
|
384
|
Aliye Özcan, Mustafa Işık Başer, Lütfiye Baran, Zülfiye Koca, Meryem Başer, Mehmet Uslu, Abrullah Uslu
|
8,89 m2 mülkiyet, 767,04 m2 İrtifak
|
TARLA
|
2024/466
|
Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü
|
309
|
5
|
Ayşe Eren
|
8,89 m2 Mülkiyet, 622,82m2 irtifak
|
TARLA
|
2024/467
|
Karaman İli merkez Kızılyaka Köyü
|
537
|
552
|
Şerife Koç
|
61,32 m2irtifak
|
TARLA
|
2024/468
|
Karaman ili merkez BaşkışlaKöyü
|
198
|
49
|
Hüseyin Kaya
|
43,61 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/469
|
Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü
|
373
|
5
|
Ahmet Yavuz,Metin Yavuz,Hüseyin Yavuz, Raziye Akır, Havva Bayrak
|
8,89 m2 mülkiyet, 1143,61 m2irtifak
|
BAĞ
|
2024/470
|
Karaman ili merkez Başkışla Köyü
|
142
|
1565
|
Mustafa Aladağ
|
75,36 m2 irtifak,
|
TARLA
|
2024/471
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
308
|
26
|
Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel
|
8,89 m2 mülkiyet, 490,12 m2irtifak
|
TARLA
|
2024/472
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
142
|
1567
|
Durmuş Kılıç
|
834,92 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/473
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
142
|
1572
|
Halit Karaca
|
239,57 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/474
|
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
|
0
|
5161
|
Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak
|
24,21 m2 Mülkiyet,759,41 m2irtifak
|
TARLA
|
2024/475
|
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
|
0
|
4336
|
Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak
|
85,22 m2 irtifak,
|
TARLA
|
2024/476
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
278
|
2
|
Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel
|
9,52 m2 mülkiyet , 163,69 irtifak,
|
TARLA
|
2024/477
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
265
|
2
|
Hüseyin Balta
|
140,80 m2irtifak,
|
BAĞ
|
2024/478
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
264
|
2
|
Himmet Kayar, Mehmet Ali Kayar, Adil Kayar
|
9,52 m2 mülkiyet, 854,73 m2irtifak
|
BAĞ
|
2024/479
|
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
|
0
|
4317
|
Fatma Sezer, Hasan Sezer, Mustafa Sezer, İsmail Sezer
|
9,52 m2 Mülkiyet, 1863,06 m2irtifak
|
TARLA
|
2024/480
|
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
|
217
|
4
|
Mehmet Demirci
|
434,35 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/481
|
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
|
0
|
4323
|
Arif Ağır, Hatice Uysal,Zatiye Çetin,Seviye Özler, Yusuf Ağır, Mehmet Emin Ağır, Abdulazim Ağır, Fatma Kaçmaz
|
784,16 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/482
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
282
|
23
|
Muzaffer Uysal
|
203,07 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/483
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
537
|
365
|
Bekir Atalay, Hüseyin Özel, İlhan Özel, Selahaddin Özel, Zehra Şimşek, Ramazan Özel, Meryem Solak, Mustafa Atalay. Asude Atalay, Havva Özel, Ahmet Atalay
|
258,86 m2irtifak,
|
BAĞ
|
2024/484
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
198
|
207
|
Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir
|
260,23 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/485
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
208
|
2
|
Şakire Çetintürk
|
21,13 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/486
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
281
|
52
|
Gülbahar Şahin, Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel
|
202,38 m2itrifak,
|
TARLA
|
2024/487
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
537
|
364
|
Kadir Yavaş
|
9,52 m2mülkiyet1973,25 m2irtifak-
|
BAĞ
|
2024/488
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
281
|
60
|
Havvana Balta
|
85,63 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/489
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
281
|
59
|
Süleyman Özel
|
249,09 m2 irtifak,
|
TARLA
|
2024/490
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
142
|
1002
|
Fadim Şanir
|
270,97 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/491
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
208
|
429
|
Hüseyin Çalış
|
397,20 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/492
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
281
|
54
|
Refiga Baran
|
204,54 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/493
|
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
|
281
|
56
|
Ali Beke Eren
|
229,64 m2irtifak,
|
TARLA
|
2024/494
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
142
|
974
|
Ayşe Şimşek
|
3,90 m2 mülkiyet
|
TARLA
|
2024/495
|
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
|
142
|
962
|
Aliye Karaoğlu, Musa Küçükdemir, Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir
|
7,07 m2mülkiyet,767,63 m2irtifak
|
TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122816