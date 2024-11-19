T.C.

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/465

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 09/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/465 Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü 537 384 Aliye Özcan, Mustafa Işık Başer, Lütfiye Baran, Zülfiye Koca, Meryem Başer, Mehmet Uslu, Abrullah Uslu 8,89 m2 mülkiyet, 767,04 m2 İrtifak TARLA 2024/466 Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü 309 5 Ayşe Eren 8,89 m2 Mülkiyet, 622,82m2 irtifak TARLA 2024/467 Karaman İli merkez Kızılyaka Köyü 537 552 Şerife Koç 61,32 m2irtifak TARLA 2024/468 Karaman ili merkez BaşkışlaKöyü 198 49 Hüseyin Kaya 43,61 m2irtifak, TARLA 2024/469 Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü 373 5 Ahmet Yavuz,Metin Yavuz,Hüseyin Yavuz, Raziye Akır, Havva Bayrak 8,89 m2 mülkiyet, 1143,61 m2irtifak BAĞ 2024/470 Karaman ili merkez Başkışla Köyü 142 1565 Mustafa Aladağ 75,36 m2 irtifak, TARLA 2024/471 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 308 26 Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel 8,89 m2 mülkiyet, 490,12 m2irtifak TARLA 2024/472 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 142 1567 Durmuş Kılıç 834,92 m2irtifak, TARLA 2024/473 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 142 1572 Halit Karaca 239,57 m2irtifak, TARLA 2024/474 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 0 5161 Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak 24,21 m2 Mülkiyet,759,41 m2irtifak TARLA 2024/475 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 0 4336 Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak 85,22 m2 irtifak, TARLA 2024/476 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 278 2 Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel 9,52 m2 mülkiyet , 163,69 irtifak, TARLA 2024/477 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 265 2 Hüseyin Balta 140,80 m2irtifak, BAĞ 2024/478 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 264 2 Himmet Kayar, Mehmet Ali Kayar, Adil Kayar 9,52 m2 mülkiyet, 854,73 m2irtifak BAĞ 2024/479 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 0 4317 Fatma Sezer, Hasan Sezer, Mustafa Sezer, İsmail Sezer 9,52 m2 Mülkiyet, 1863,06 m2irtifak TARLA 2024/480 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 217 4 Mehmet Demirci 434,35 m2irtifak, TARLA 2024/481 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 0 4323 Arif Ağır, Hatice Uysal,Zatiye Çetin,Seviye Özler, Yusuf Ağır, Mehmet Emin Ağır, Abdulazim Ağır, Fatma Kaçmaz 784,16 m2irtifak, TARLA 2024/482 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 282 23 Muzaffer Uysal 203,07 m2irtifak, TARLA 2024/483 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 537 365 Bekir Atalay, Hüseyin Özel, İlhan Özel, Selahaddin Özel, Zehra Şimşek, Ramazan Özel, Meryem Solak, Mustafa Atalay. Asude Atalay, Havva Özel, Ahmet Atalay 258,86 m2irtifak, BAĞ 2024/484 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 198 207 Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir 260,23 m2irtifak, TARLA 2024/485 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 2 Şakire Çetintürk 21,13 m2irtifak, TARLA 2024/486 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 281 52 Gülbahar Şahin, Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel 202,38 m2itrifak, TARLA 2024/487 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 537 364 Kadir Yavaş 9,52 m2mülkiyet1973,25 m2irtifak- BAĞ 2024/488 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 281 60 Havvana Balta 85,63 m2irtifak, TARLA 2024/489 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 281 59 Süleyman Özel 249,09 m2 irtifak, TARLA 2024/490 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 142 1002 Fadim Şanir 270,97 m2irtifak, TARLA 2024/491 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 429 Hüseyin Çalış 397,20 m2irtifak, TARLA 2024/492 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 281 54 Refiga Baran 204,54 m2irtifak, TARLA 2024/493 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 281 56 Ali Beke Eren 229,64 m2irtifak, TARLA 2024/494 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 142 974 Ayşe Şimşek 3,90 m2 mülkiyet

583,11 m2irtifak TARLA 2024/495 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 142 962 Aliye Karaoğlu, Musa Küçükdemir, Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir 7,07 m2mülkiyet,767,63 m2irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.