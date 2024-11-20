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Giriş Tarihi: 20.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 08:06

T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/465

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 09/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2024/465

Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü

537

384

Aliye Özcan, Mustafa Işık Başer, Lütfiye Baran, Zülfiye Koca, Meryem Başer, Mehmet Uslu, Abrullah Uslu

8,89 m2 mülkiyet, 767,04 m2 İrtifak

TARLA

2024/466

Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü

309

5

Ayşe Eren

8,89 m2 Mülkiyet, 622,82m2 irtifak

TARLA

2024/467

Karaman İli merkez Kızılyaka Köyü

537

552

Şerife Koç

61,32 m2irtifak

TARLA

2024/468

Karaman ili merkez BaşkışlaKöyü

198

49

Hüseyin Kaya

43,61 m2irtifak,

TARLA

2024/469

Karaman ili merkez Kızılyaka Köyü

373

5

Ahmet Yavuz,Metin Yavuz,Hüseyin Yavuz, Raziye Akır, Havva Bayrak

8,89 m2 mülkiyet, 1143,61 m2irtifak

BAĞ

2024/470

Karaman ili merkez Başkışla Köyü

142

1565

Mustafa Aladağ

75,36 m2 irtifak,

TARLA

2024/471

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

308

26

Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel

8,89 m2 mülkiyet, 490,12 m2irtifak

TARLA

2024/472

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

142

1567

Durmuş Kılıç

834,92 m2irtifak,

TARLA

2024/473

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

142

1572

Halit Karaca

239,57 m2irtifak,

TARLA

2024/474

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

0

5161

Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak

24,21 m2 Mülkiyet,759,41 m2irtifak

TARLA

2024/475

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

0

4336

Şerife Tunç, Bekir Duran, Akbal Koçak, Sıdıka Yuvak

85,22 m2 irtifak,

TARLA

2024/476

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

278

2

Gülbahar Şahin,Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel

9,52 m2 mülkiyet , 163,69 irtifak,

TARLA

2024/477

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

265

2

Hüseyin Balta

140,80 m2irtifak,

BAĞ

2024/478

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

264

2

Himmet Kayar, Mehmet Ali Kayar, Adil Kayar

9,52 m2 mülkiyet, 854,73 m2irtifak

BAĞ

2024/479

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

0

4317

Fatma Sezer, Hasan Sezer, Mustafa Sezer, İsmail Sezer

9,52 m2 Mülkiyet, 1863,06 m2irtifak

TARLA

2024/480

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

217

4

Mehmet Demirci

434,35 m2irtifak,

TARLA

2024/481

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

0

4323

Arif Ağır, Hatice Uysal,Zatiye Çetin,Seviye Özler, Yusuf Ağır, Mehmet Emin Ağır, Abdulazim Ağır, Fatma Kaçmaz

784,16 m2irtifak,

TARLA

2024/482

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

282

23

Muzaffer Uysal

203,07 m2irtifak,

TARLA

2024/483

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

537

365

Bekir Atalay, Hüseyin Özel, İlhan Özel, Selahaddin Özel, Zehra Şimşek, Ramazan Özel, Meryem Solak, Mustafa Atalay. Asude Atalay, Havva Özel, Ahmet Atalay

258,86 m2irtifak,

BAĞ

2024/484

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

198

207

Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir

260,23 m2irtifak,

TARLA

2024/485

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

2

Şakire Çetintürk

21,13 m2irtifak,

TARLA

2024/486

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

281

52

Gülbahar Şahin, Serdal Özel, Sadettin Özel, Cavit Özel

202,38 m2itrifak,

TARLA

2024/487

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

537

364

Kadir Yavaş

9,52 m2mülkiyet1973,25 m2irtifak-

BAĞ

2024/488

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

281

60

Havvana Balta

85,63 m2irtifak,

TARLA

2024/489

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

281

59

Süleyman Özel

249,09 m2 irtifak,

TARLA

2024/490

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

142

1002

Fadim Şanir

270,97 m2irtifak,

TARLA

2024/491

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

429

Hüseyin Çalış

397,20 m2irtifak,

TARLA

2024/492

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

281

54

Refiga Baran

204,54 m2irtifak,

TARLA

2024/493

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

281

56

Ali Beke Eren

229,64 m2irtifak,

TARLA

2024/494

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

142

974

Ayşe Şimşek

3,90 m2 mülkiyet
583,11 m2irtifak

TARLA

2024/495

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

142

962

Aliye Karaoğlu, Musa Küçükdemir, Şerife Küçükdemir, Asiye Küçükdemir, Alime Küçükdemir, Hasan Hüseyin Küçükdemir, Musa Küçükdemir, Ali Küçükdemir, Ramazan Küçükdemir

7,07 m2mülkiyet,767,63 m2irtifak

TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02122816

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