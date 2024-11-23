SİLİVRİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2016/538 Esas

KARAR NO : 2021/136

DAVALILAR : SÜLEYMAN BOLKAYA( Hasan oğlu), DURSUN BOLKAYA ( Hasan oğlu) GÖNÜL TOPATOĞLU (Hüseyin kızı), ŞAFAK GÖKDENİZ (ismail Hikmet oğlu), AHMET GÜL (ihsan oğlu) , RUHAN ÖZER (Hasan kızı/oğlu) , FEYİME DAYAN (Ramazan kızı/oğlu), HATİCE TABAK( Mustafa kızı), HASAN KARASU (Mustafa oğlu), EMİNE GÜL( Hasan kızı), SEVİNÇ KIRAN ((Mehmet kızı), HATİCE BEHİCE KIRAN (Mehmet Celalettin kızı), MEHMET KABUL (Mustafa oğlu), VASFİ YUNBUDAK ( Mehmet oğlu) , SELMA GÖKALP(Cemal kızı), GÜLER KULAKSIZ (Mehmet kızı), ALİ MURAT KULAKSIZ (veli oğlu), HÜSEYİN BAYKAL (ismail oğlu)

Davacı Hikmetullah Tarlak tarafından aleyhinize; İstanbul, Silivri Gazitepe Mahallesi, Karabayır Mevkii 443 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesi ve duruşma günü daha önce tarafınıza ilanen tebliğ edildiğinden; 28/01/2021 tarihinde verilen karar:

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE;İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gazitepe Mah. Karabayır Mevkii, 443 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞINHERKESE AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-) Dava konusu taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları ve Silivri 2. Noterliğinin 09 Kasım 2016 tarih 13674- 13669- 13670- 13668- 13673- 13666- 13667- 13672-1367113675- T.C. Zeytinburnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 1994/1247 esas 1994/1208 karar Bakırköy 1. Sulh hukuk Mahkemesinin 2008/93 esas 2008/99 karar Mahkememiz 2017/128 esas 2017/146 karar, T.C. Beyoğlu 39. Noterliğinin 23.07.2018 tarih 17031 yevmiye nolu, T.C. Eyüp 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2000/136 esas 2000/113 karar sayılı mirasçılık belgelerindeki hisseleri oranında ödenmesine,

Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde İstanbul Bölge Adliyesine Hitaben Mahkememize verecekleri bir dilekçe ile veya başka bir mahkeme aracılığı ile Mahkememize gönderecekleri bir dilekçe ileistinaf kanun yoluna başvurma hakları hatırlatılarak (A.Y. md. 40)verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 18/11/2024

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