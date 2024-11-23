T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*



2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Şile İlçesi,Alacalı Mah. 2539 Ada, 4 ParselŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.024,32 m2

İmar Durumu : Şile Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/05/2022 tarih ve

E.2851/5167 sayılı imar durumu yazılarında Şile ilçesi Alacalı mahallesi 2539 Ada, 4 parsel 12/01/2018

tastik tarihli 1/1000 ölçekli Alacalı mahallesi U.İ.P.da kısmen imar yolunda, kısmen E=0.20 yapılaşma

yoğunluğunda ayrık nizam "KONUT ALANINDA"kalmakta olup t aşınmazın bir kısmında orman ihtilafı

bulunmaktadır. İfraz yapılması durumunda minimum parsel büyüklüğü 500.m2, minimum cephe 12 mt.

Minimum derinlik 16.mt.dir.denilmiştir.

Açıklama: yapılan incelemede parselinde bulunduğu bölgede, Üsküdar Kad.Müd. tarafından 3402

S.K.22/a ya göre kadastro uygulaması yapılmış olup, imar durumunda belirtilen "Orman ihtilafı" hususu

yapılan bu güncelleme ile Orman ile ihtilaf hususu parsel üzerinden uygulama ile tamamen kaldırılmış

durumdadır.

Kıymeti : 12.291.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gİbidir (Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibarıyla rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir. Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. Şeklinde beyan bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:30

14/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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