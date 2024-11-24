Örnek No:55*

T.C. ELMADAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/8 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 13:41

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 13:51

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, TATLICA Mahalle/Köy, 1159 Ada, 1 Parsel, Tapu kayıtlarında Bağ vasıflı bir gayrimenkul olup 1.796,46 m² alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta olup, kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz %1-3 eğimde 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün üçgen formadır. Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında taşınmazın 1/1000?lik Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Ankara-Kırıkkale yoluna 1,1 km, Elmadağ İlçe merkezine(Belediye) 2,5 km mesafededir.Adresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mah. Elmadağ / ANKARAYüzölçümü : 1.796,46 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 1.796.460,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, KURTULUŞ Mahalle/Köy, 1703 Ada, 1 Parsel, Tapu kayıtlarında Bağ vasıflı bir gayrimenkul olup 366,33 m² alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta olup, kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmaz %15-20 değişen eğimde 4.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayan çokgen formadır. Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında taşınmazın 1/1000 lik Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Ankara-Kırıkkale yoluna 1,7 km, Elmadağ İlçe merkezine(Belediye)2,5 km mesafededir.Adresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, KurtuluşMah.Yüzölçümü : 366,33 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 91.582,50 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, KURTULUŞ Mahalle/Köy, 1738 Ada, 24 Parsel, Tapu kayıtlarında Tarla vasıflı bir gayrimenkul olup 3.534,30 m² alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır.Taşınmaz üzerinde kısmen tarımsal faaliyet yürütülmekte olup %10-15 değişen eğimde 4.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayan dörtgen formadır.Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında taşınmazın 1/1000 lik Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Ankara-Kırıkkale yoluna 4.5 km masefadeAdresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Kurtuluş Mah.Yüzölçümü : 3.534,30 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 353.430,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri : Ankara İl, Elmadağ İlçe, TATLICA Mahalle/Köy, 2131 Ada, 196 Parsel, Tapu kayıtlarında Bağ vasıflı bir gayrimenkul olup 1.643,70 m² alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta olup, kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmaz %3-5 eğimde 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayan çokgen formadır.Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında?Belediyemiz Tatlıca Mahallesi sınırları içeriisnde bulunan 2131 Ada 196 no'lu Parselin imar planı çalışmalarının devem ettiği tespit edilmiştir.? Denilmektedir. Taşınmazın asfalt yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Ankara-Kırıkkale yoluna 1,4 km, Elmadağ İlçe merkezine(Belediye) 2,5 km mesafededir.Adresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mah.Yüzölçümü : 1.643,70 m2İmar Durumu :Çalışmalar devam ettiği belediyece bildirilmiştir.Kıymeti : 1.643.700,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri :Ankara İl, Elmadağ İlçe, TATLICA Mahalle/Köy, 2253 Ada, 14 Parsel, Tapu kayıtlarında Bağ vasıflı bir gayrimenkul olup 627,40 m² alana sahiptir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamakta olup, kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri bulunmayan ağaçlar bulunmaktadır.Taşınmaz %3-5 eğimde 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayan dörtgen formadır.Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında taşınmazın 1/1000?lik Uygulama İmar Planı sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz kuş uçuşu yaklaşık Ankara-Kırıkkale yoluna 2,1 km, Elmadağ İlçe merkezine(Belediye) 3,3 km mesafededir.Adresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Tatlıca Mah.Yüzölçümü : 627,40 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 627.400,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Ankara İl, Elmadağ İlçe, LALABEL Mahalle/Köy, 2784 Ada, 4 Parsel, Tapu kayıtlarında Tarla vasıflı bir gayrimenkul olup 3.137,94 m² alana sahiptir. Ankara - Kırıkkale yoluna cepheli gayrimenkul üzerinde yaklaşık brüt 273 m² alanlı işyeri olarak kullanılmakta olan tek katlı betonarme yapı bulunmaktadır.Taşınmaz üzerindeki yapının 2 farklı firma tarafından işyeri olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Taşınmazın geometrik şekli düzgün olmayan dörtgen formdadır.Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında Belediyemiz Lalabel Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2784 Ada 4 no'lu Parselin mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında olduğu ancak İmar Uygulaması (Parselasyon) bulunmadığı belirtilmiştir. Taşınmaz Ankara-Kırıkkale yoluna cepheli, Kuş uçuşu yaklaşık Lalabel mahalle merkezine 1,7 km, Elmadağ İlçe merkezine (Belediye)4,9 km, uzaklıktadır.Adresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi,Lalabel Mah.Yüzölçümü : 3.137,94 m2İmar Durumu : İmar Planında olduğu ancak İmar Uygulaması (Parselasyon) bulunmadığı belirtilmiştir.Kıymeti : 8.329.815,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. 17/03/1989tarih ve 319 yevmiye ile 6 yıl süre ile kira şerhi bulunmaktadır.Ankara İl, Elmadağ İlçe, YENİCE Mahalle/Köy, 714 Ada, 25 Parsel, Tapu kayıtlarında Arsa vasıflı bir gayrimenkul olup 864,00 m² alana sahiptir. Ankara-Kırıkkale yoluna cepheli gayrimenkul üzerinde yaklaşık brüt 203 m² alanlı işyeri olarak kullanılmakta olan tek katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Taşınmazın geometrik şekli düzgün dörtgen formdadır.Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bila tarih ve E.31664 sayılı yazısında ?Belediyemiz Yenice Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 714 Ada 25 no'lu Parselin mer'i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Blok 5 Katlı Ticaret Alanı" olarak ayrıldığı, 12.08.1963 tarihli Yapı Ruhsatına tabi olup yazımız ekinde sunulmuştur.? denilmektedir.Taşınmazın Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Elmadağ merkezinde, Kuş uçuşu yaklaşık Elmadağ Belediyesine 400 m mesafededirAdresi : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice Mah.Yüzölçümü : 864,00 m2İmar Durumu :Uygulama İmar Planında "Blok 5 Katlı Ticaret Alanı" olarak ayrıldığı,Kıymeti : 4.831.950,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

20/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.