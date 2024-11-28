Giriş Tarihi: 29.11.2024 00:00
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KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ
|SIRA
NO
|VERGİ NUMARASI
|TC KİMLİK NO
|Adı Soyadı/Unvanı
|DÖNEMİ
|VERGİ NEV'İ
|VERGİ MİKTARI
|CEZA NEV'İ
|CEZA MİKTARI
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|ADRES
|1
|91******38
|17*******70
|TOLGA ÜNAL
|01/2022-12/2022
|3080
|3.066.014,40
|2024111266MCo0000001
|2024111114MDW0001620
|YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA
|2
|91******38
|17*******70
|TOLGA ÜNAL
|07/2022-09/2022
|3080
|2.655.433,23
|2024111266MCo0000001
|2024111114MDW0001622
|YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA
|3
|05******98
|27*******44
|KAMURAN ALPBOĞA
|01/2022-12/2022
|3080
|3.187.574,20
|2024110666MCf0000009
|2024110614MDN0000199
|VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR
|4
|48******38
|KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|01/2023-12/2023
|3080
|4.002.241,65
|2024111366MCj0000582
|2024111114MDR0001961
|ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
|5
|48******38
|KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|07/2023-07/2023
|3080
|2.243.436,78
|2024111366MCj0000582
|2024111114MDR0001968
|ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
|6
|48******38
|KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|07/2023-09/2023
|3080
|3.363.360,93
|2024111366MCj0000582
|2024111114MDR0001969
|ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
|Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131506