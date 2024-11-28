Haberler Resmi İlan Haberleri KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ

Giriş Tarihi: 29.11.2024 00:00

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ
SIRA
NO		 VERGİ NUMARASI TC KİMLİK NO Adı Soyadı/Unvanı DÖNEMİ VERGİ NEV'İ VERGİ MİKTARI CEZA NEV'İ CEZA MİKTARI ANA TAKİP NO TAKİP NO ADRES
1 91******38 17*******70 TOLGA ÜNAL 01/2022-12/2022 3080 3.066.014,40 2024111266MCo0000001 2024111114MDW0001620 YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA
2 91******38 17*******70 TOLGA ÜNAL 07/2022-09/2022 3080 2.655.433,23 2024111266MCo0000001 2024111114MDW0001622 YÜZÜNCÜYIL MAHALLESİ 85389 SOK NO: 7/2-4 ÇUKUROVA / ADANA
3 05******98 27*******44 KAMURAN ALPBOĞA 01/2022-12/2022 3080 3.187.574,20 2024110666MCf0000009 2024110614MDN0000199 VALİ RAHMİ BEY MAH. 126/B iç kapı no:2 BUCA İZMİR
4 48******38 KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 01/2023-12/2023 3080 4.002.241,65 2024111366MCj0000582 2024111114MDR0001961 ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
5 48******38 KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 07/2023-07/2023 3080 2.243.436,78 2024111366MCj0000582 2024111114MDR0001968 ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
6 48******38 KADIRGA GLOBAL TEKSTİL İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 07/2023-09/2023 3080 3.363.360,93 2024111366MCj0000582 2024111114MDR0001969 ADALET MAH. MANAS BLV. NO:39 D 3408 BAYRAKLI/İZMİR
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131506

ARKADAŞINA GÖNDER
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLAN LİSTESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA