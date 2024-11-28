T.C.

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI



İHALE İLANI

27.161,00-m³

Gerçek kişiler için:

Tüzel kişiler için:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince aşağıda belirtilen tüvenan (işlenmemiş) madenlerin açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.MUHAMMENNİTELİĞİ : Bulunduğu MEVKİİ : BEDELİ (K.D.V. hariç): İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:TüvenanKum-Çakıl Osmaneli OSB 5.975.420,00-TL. 10/12/2022 14: 00Madeniİhale 10/12/2024 tarihi salı günü saat 14:00'da ve Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda, Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.- Kanuni ikametgahını gösteren ikametgâh belgesi- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti- Tebligat için Türkiye'de adres beyanı- Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname- Vekaleten katılacak olanların noter tasdikli vekaletnameleri- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu- Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri

- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi örneği

- Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname

- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu

- Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge



İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görülebilir. İhaleye katılacakların ihale şartnamesini almaları gerekmektedir. İhale Şartname ücreti 5.000,00 TL. dir. Şartname bedeli İdaremiz hesabı olan T.C. Ziraat Bankası TR 21 0001 0001 1838 7963 5250 01 hesabına yatırılacaktır. İhale dosyasının en geç 10/12/2024 tarihi Salı günü saat 14:00' a kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri ve belirtilen saatte hazır bulunmaları şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.