Giriş Tarihi: 28.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:09
T.C.
BOZÜYÜK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627 Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Aşağıkuzfındık ve Dereyalak Mahallesi sınırları içerisinde İnönü Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 20/11/2024
|Dosya No
|İl
|İlçe
|Köy/Mah
|Ada
|Parsel
|Davalılar
|2024/599
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1652
|Hasan Basri Kenar
|2024/601
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1049
|Havva Tunca
Mustafa Erden
Hanım Kaya
Ahmet Erden
Mehmet Erden
Necip Erden
Serpil Özdemir
Selçuk Tunca
Ayşe Tunca
|2024/603
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1044
|Ahmet Erden
Mehmet Erden
Necip Erden
Havva Tunca
Mustafa Erden
Hanım Kaya
|2024/605
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1031
|Sefa Odabaşı
Samet Odabaşı
Mehmet Kaval
Mustafa Odabaşı
|2024/607
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1032
|Ayhan Kozan
Ayşe Dubaracı
İlker Bal
Seher Akgül
Hatice Bal
Emine Avcı
Abdullah Bal
Necattin Bal
|2024/609
|Eskişehir
|İnönü
|Aşağıkuzfındık
|0
|1016
|Sevgi Afacan
Mustafa Yaşar Bayram
Rukiye Demirbaş
Mustafa Kahya
Yakup Kerem Kahya
Duygu Kaplan
Aslı Kahya
Nihal Kahya
Havva Ünalsoy
Savaş Kahya
Zafer Kahya
Naciye Kahya
Şaban Yeşil
Hatice Kenar
Nazife Koral
Sebahat Demir
Yusuf Bayram
İlyas Bayram
Adem Bayram
Ahmet Bayram
Mehmet Bayram
Mustafa Yeşil
Ebru Kenar
Ece Kenar
Eda Göze
Türkan Kenar
|2024/611
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3763
|Mehmet Taş
|2024/613
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3758
|Hatice Öztürk
Ayşe Şen
Hasan Ada
Sadık Ada
Hüseyin Ada
Ayşe Çetin
Zübeyde Ada
|2024/615
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3753
|Mustafa Uslu
|2024/617
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3750
|Azime Uslu
Recep Uslu
|2024/619
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3746
|Bünyamin Yavuz
Hüseyin Yavuz
Neslahan Yavuz
Hatice Durgun
Mete Alihan Sarıalai
Ahmet Selimhan Sarıalai
Mihriban Yavuz
Mihrican Yıldırım
Hanife Ada
Hatice Yavuz
Durdaniye Ada
|2024/621
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3743
|Selver Turğut
Hüseyin Kara
Mehmet Kara
Nursel Hancı
Mustafa Kara
Fatma Aydemir
Selime Oral
Bahar Gülmez
Lokman Gülmez
Fatma Gülmez
Şerife Gülmez
Ayşe Kara
|2024/623
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3030
|Halil Güneş
Bekir Güneş
Meral Ergül
Ünal Doğan
Havva Zengin
Ümit Doğan
Emine Doğan
|2024/625
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3027
|Selim Çevik
|2024/627
|Eskişehir
|İnönü
|Dereyalak
|0
|3014
|Şerife Doğan
Hatice Atak
Hakime Kaya
Ayşe Çoban
Ahmet Duman
Dursun Duman
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