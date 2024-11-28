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Giriş Tarihi: 28.11.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:09

T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C.
BOZÜYÜK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627 Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Aşağıkuzfındık ve Dereyalak Mahallesi sınırları içerisinde İnönü Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 20/11/2024

Dosya No İl İlçe Köy/Mah Ada Parsel Davalılar
2024/599 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1652 Hasan Basri Kenar
2024/601 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1049 Havva Tunca
Mustafa Erden
Hanım Kaya
Ahmet Erden
Mehmet Erden
Necip Erden
Serpil Özdemir
Selçuk Tunca
Ayşe Tunca
2024/603 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1044 Ahmet Erden
Mehmet Erden
Necip Erden
Havva Tunca
Mustafa Erden
Hanım Kaya
2024/605 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1031 Sefa Odabaşı
Samet Odabaşı
Mehmet Kaval
Mustafa Odabaşı
2024/607 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1032 Ayhan Kozan
Ayşe Dubaracı
İlker Bal
Seher Akgül
Hatice Bal
Emine Avcı
Abdullah Bal
Necattin Bal
2024/609 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1016 Sevgi Afacan
Mustafa Yaşar Bayram
Rukiye Demirbaş
Mustafa Kahya
Yakup Kerem Kahya
Duygu Kaplan
Aslı Kahya
Nihal Kahya
Havva Ünalsoy
Savaş Kahya
Zafer Kahya
Naciye Kahya
Şaban Yeşil
Hatice Kenar
Nazife Koral
Sebahat Demir
Yusuf Bayram
İlyas Bayram
Adem Bayram
Ahmet Bayram
Mehmet Bayram
Mustafa Yeşil
Ebru Kenar
Ece Kenar
Eda Göze
Türkan Kenar
2024/611 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3763 Mehmet Taş
2024/613 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3758 Hatice Öztürk
Ayşe Şen
Hasan Ada
Sadık Ada
Hüseyin Ada
Ayşe Çetin
Zübeyde Ada
2024/615 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3753 Mustafa Uslu
2024/617 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3750 Azime Uslu
Recep Uslu
2024/619 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3746 Bünyamin Yavuz
Hüseyin Yavuz
Neslahan Yavuz
Hatice Durgun
Mete Alihan Sarıalai
Ahmet Selimhan Sarıalai
Mihriban Yavuz
Mihrican Yıldırım
Hanife Ada
Hatice Yavuz
Durdaniye Ada
2024/621 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3743 Selver Turğut
Hüseyin Kara
Mehmet Kara
Nursel Hancı
Mustafa Kara
Fatma Aydemir
Selime Oral
Bahar Gülmez
Lokman Gülmez
Fatma Gülmez
Şerife Gülmez
Ayşe Kara
2024/623 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3030 Halil Güneş
Bekir Güneş
Meral Ergül
Ünal Doğan
Havva Zengin
Ümit Doğan
Emine Doğan
2024/625 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3027 Selim Çevik
2024/627 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3014 Şerife Doğan
Hatice Atak
Hakime Kaya
Ayşe Çoban
Ahmet Duman
Dursun Duman

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T.C. BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
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