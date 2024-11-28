T.C.

BOZÜYÜK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627 Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Aşağıkuzfındık ve Dereyalak Mahallesi sınırları içerisinde İnönü Belediye Başkanlığı'nın mevzi imar planı içerisinde bulunan cinsi tarla olan taşınmazlarda davacı ile taşınmaz malikleri arasında anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle Mahkememizde aşağıda gösterilen esas numaralı dava dosyalarında kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil istemli dava açıldığı, Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 20/11/2024

Dosya No İl İlçe Köy/Mah Ada Parsel Davalılar 2024/599 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1652 Hasan Basri Kenar 2024/601 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1049 Havva Tunca

Mustafa Erden

Hanım Kaya

Ahmet Erden

Mehmet Erden

Necip Erden

Serpil Özdemir

Selçuk Tunca

Ayşe Tunca 2024/603 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1044 Ahmet Erden

Mehmet Erden

Necip Erden

Havva Tunca

Mustafa Erden

Hanım Kaya 2024/605 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1031 Sefa Odabaşı

Samet Odabaşı

Mehmet Kaval

Mustafa Odabaşı 2024/607 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1032 Ayhan Kozan

Ayşe Dubaracı

İlker Bal

Seher Akgül

Hatice Bal

Emine Avcı

Abdullah Bal

Necattin Bal 2024/609 Eskişehir İnönü Aşağıkuzfındık 0 1016 Sevgi Afacan

Mustafa Yaşar Bayram

Rukiye Demirbaş

Mustafa Kahya

Yakup Kerem Kahya

Duygu Kaplan

Aslı Kahya

Nihal Kahya

Havva Ünalsoy

Savaş Kahya

Zafer Kahya

Naciye Kahya

Şaban Yeşil

Hatice Kenar

Nazife Koral

Sebahat Demir

Yusuf Bayram

İlyas Bayram

Adem Bayram

Ahmet Bayram

Mehmet Bayram

Mustafa Yeşil

Ebru Kenar

Ece Kenar

Eda Göze

Türkan Kenar 2024/611 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3763 Mehmet Taş 2024/613 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3758 Hatice Öztürk

Ayşe Şen

Hasan Ada

Sadık Ada

Hüseyin Ada

Ayşe Çetin

Zübeyde Ada 2024/615 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3753 Mustafa Uslu 2024/617 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3750 Azime Uslu

Recep Uslu 2024/619 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3746 Bünyamin Yavuz

Hüseyin Yavuz

Neslahan Yavuz

Hatice Durgun

Mete Alihan Sarıalai

Ahmet Selimhan Sarıalai

Mihriban Yavuz

Mihrican Yıldırım

Hanife Ada

Hatice Yavuz

Durdaniye Ada 2024/621 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3743 Selver Turğut

Hüseyin Kara

Mehmet Kara

Nursel Hancı

Mustafa Kara

Fatma Aydemir

Selime Oral

Bahar Gülmez

Lokman Gülmez

Fatma Gülmez

Şerife Gülmez

Ayşe Kara 2024/623 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3030 Halil Güneş

Bekir Güneş

Meral Ergül

Ünal Doğan

Havva Zengin

Ümit Doğan

Emine Doğan 2024/625 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3027 Selim Çevik 2024/627 Eskişehir İnönü Dereyalak 0 3014 Şerife Doğan

Hatice Atak

Hakime Kaya

Ayşe Çoban

Ahmet Duman

Dursun Duman

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