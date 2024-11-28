Giriş Tarihi: 29.11.2024 00:00
T.C.
CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/309 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 3113
VASFI : YOL
YÜZÖLÇÜMÜ : 85,02 m2lik kısımda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : FAZIL KARAGÖZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/309 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02130937