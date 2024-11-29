Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 00:50
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR
Madde 1-13.11.2024 tarih ve 248 numaralı Encümen Kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın (arsa); 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
Madde 2- Satılacak taşınmazın nitelikleri:
|S.No
|Mahalle / Mevkii
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü (m²)
|Belediye Hissesi
|Vasfı
|Muhammen Bedel (TL)
|Geçici Teminat Tutarı(TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun)
|1
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|238
|27
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|14:10
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|2
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|238
|28
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|14:20
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|3
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|
238
|29
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|14:30
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|4
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|238
|30
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|14:40
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|5
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|
238
|31
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|14:50
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|6
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|
238
|32
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|15:00
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|7
|Çiftlik Mahallesi 3222 Sokak
|
238
|33
|1.000,00
|Tam
|Arsa
|12.750.000,00
|382.500,00
|11.12.2024
|15:10
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
|8
|Çiftlik Mahallesi Seyrantepe Caddesi
|
238
|34
|1.389,54
|Tam
|Arsa
|17.716.635,00
|531.500,00
|11.12.2024
|15:20
|35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Yeri: Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu. (İzmit Karayolu üzeri No:110 Çiftlikköy/YALOVA)
Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır.
Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 5.000,00TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların Şartname almaları zorunludur.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 12:30' a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
Madde 6-İhalede kesinleşen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 31. maddesine göre onaylanan ihale kararı ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödenecektir.Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129119