REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Vahap KARADAĞ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında,

Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı' nın 29.11.2017 tarihli ve 68936253-752.99-50488 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/08/2006 tarih ve 874-23 sayılı kararı ile; ÇEDAŞ 'a Sivas, Tokat, Yozgat illerindeki kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 01/09/2006 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile elektik dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca verilen ED/874-23/687 numaralı dağıtım lisansı kapsamında yer alan elektrik dağıtım tesisleri için gerekli olan ve ekli listede belirtilen taşınmaz malların, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu' nun 19. Maddesi gereğince kamulaştırılmasında kamu yararının bulunduğuna karar verildiği, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetleri kapsamında, Tokat ili hudutları dâhilindeki Reşadiye İlçesi Muratl HES-KELKİT Civar TM İrtibatı Enerji Nakil Hattı güzergâhına isabet eden taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin kinci fıkrası gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından alınan 12.03.2020 tarih, 9245-7 no'lu kamu yararı kararı ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7'nci maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.09.2020 tarih, 19-1014 no'lu kamulaştırma kararı ile başlanmış; söz konusu kamulaştırma kararına Genel Müdürlüğümüzün 11.03.2024 -E-97487896-752.99-958815 sayılı yazı ile OLUR verildiği, Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Reşadiye Şubesine yatırılacağı, Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, Duruşmaların aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Reşadiye Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı, Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği, Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA

TEDAŞ KAMULAŞTIRMA DOSYALARI

SIRA

NO MALİK KÖY/MAHALLE ADA

NO PARSEL

NO ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ 1 Cuma GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 46 2024/73 31.12.2024 2 Rıza GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 49 2024/74 10.01.2025 3 Hasan BEKTEŞ ve Ark. GÜLLÜCE 113 50 2024/75 31.12.2024 4 Hasan GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 64 2024/76 10.01.2025 5 Salih GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 61 2024/77 31.12.2024 6 Nazife GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 62 2024/78 10.01.2025 7 Cemal GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 60 2024/79 31.12.2024 8 Mustafa BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 112 18 2024/80 10.01.2025 9 Ahmet BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 112 17 2024/81 31.12.2024 10 Hasan BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 112 15 2024/82 10.01.2025 11 Hatice YILDIZ ve Ark. UMURCA 108 15 2024/83 31.12.2024 12 Kürşat ÇİÇEK ve Ark. UMURCA 146 59 2024/84 10.01.2025 13 Emine AY ve Ark. UMURCA 116 17 2024/85 31.12.2024 15 Ahmet BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 113 19 2024/87 31.12.2024 16 Ali GÖR ve Ark. GÜLLÜCE 113 17 2024/88 10.01.2025 17 Bektaş BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 113 16 2024/89 31.12.2024 18 Güllüzar GÖR ve Ark. GÜLLÜCE 113 15 2024/90 10.01.2025 19 Bekir GÖR ve Ark. GÜLLÜCE 113 30 2024/91 31.12.2024 20 Salih GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 47 2024/92 10.01.2025 21 Güllü DOĞANve Ark. GÜLLÜCE 112 5 2024/93 31.12.2024 22 Makbule YÜKSEL ve Ark. UMURCA 125 113 2024/94 10.01.2025 23 Salih UZUN ve Ark. UMURCA 125 109 2024/95 31.12.2024 24 Emine ŞAHİN ve Ark. UMURCA 125 76 2024/96 10.01.2025 25 Mahmut DEMİR ve Ark. UMURCA 125 75 2024/97 31.12.2024 26 Kamil DEMİR ve Ark. UMURCA 125 74 2024/98 10.01.2025 27 Coşkun DEMİR ve Ark. UMURCA 125 26 2024/99 31.12.2024 28 Canip YILDIZ ve Ark. UMURCA 125 19 2024/100 10.01.2025 29 Sami YILDIZ ve Ark. UMURCA 125 11 2024/101 31.12.2024 30 Fatma ŞAHİN ve Ark. UMURCA 125 9 2024/102 10.01.2025 31 Ayşe ERDEM ve Ark. UMURCA 108 19 2024/103 31.12.2024 32 Ayşe GÖR ve Ark. GÜLLÜCE 113 29 2024/105 31.12.2024 33 Alaettin BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 113 28 2024/106 10.01.2025 34 Bayram ŞAHİN ve Ark. GÜLLÜCE 113 34 2024/107 31.12.2024 35 Cuma GÖVENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 46 2024/108 10.01.2025 36 Cuma GENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 45 2024/109 31.12.2024 37 Melek BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 113 42 2024/110 10.01.2025

38 Sinan ŞAHİN ve Ark. GÜLLÜCE 113 41 2024/111 31.12.2024 39 Bekir GÖR ve Ark. GÜLLÜCE 113 40 2024/112 10.01.2025 40 İbrahim ERGÜN ve Ark. GÜLLÜCE 113 37 2024/113 31.12.2024 41 Yeter GENÇ ve Ark. GÜLLÜCE 113 18 2024/114 10.01.2025 42 Hüsne BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 114 226 2024/115 31.12.2024 43 Bektaş BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 110 11 2024/116 10.01.2025 44 Ahmet BEKTAŞ ve Ark. GÜLLÜCE 110 10 2024/117 31.12.2024 45 Fatma DOĞAN ve Ark. GÜLLÜCE 110 7 2024/118 10.01.2025 46 Seher ŞAHİN ve Ark. UMURCA 107 22 2024/119 31.12.2024 47 Mahmut DEMİR ve Ark. UMURCA 107 26 2024/120 10.01.2025 48 Mustafa ŞAHİN ve Ark. UMURCA 108 16 2024/121 31.12.2024 49 Adile ÇELİK ve Ark. UMURCA 108 17 2024/122 10.01.2025 50 Mesadet YILDIZ ve Ark. UMURCA 107 20 2024/123 31.12.2024 51 Ahmet Melih YILDIZ ve Ark. UMURCA 107 24 2024/124 10.01.2025 52 Canip YILDIZ ve Ark. UMURCA 107 10 2024/125 31.12.2024 53 Alaattin YÜKSEL ve Ark. UMURCA 108 29 2024/126 10.01.2025 54 Mehmet YILDIZ ve Ark. UMURCA 107 25 2024/127 31.12.2024 55 Ahmet Duran MERT ve Ark. UMURCA 108 28 2024/128 10.01.2025