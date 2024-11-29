T.C.

ANKARA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/208

KARAR NO : 2023/209

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01.03.2023 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan TCK'nun 125/2, 125/4, 62, CMK 251/3-son, 52/2 maddeleri gereğince Neticeten 1.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen cezanın CMK 231/5-6. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen Mahmut ve Arife oğlu, 25.04.1975 doğumlu EROL KARACA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt Katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27.11.2024