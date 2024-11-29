İ L A N

T.C. BANDIRMA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/10 Tereke

Müteveffa BALIKESİR ili, BANDIRMA ilçesi, İHSANİYE mah/köy, 8 Cilt, 575 Aile sıra noda nüfusa kayıtlı, NAZMİ ve SURİYE oğlu, 18/03/1946 doğumlu 29632143404 TC Kimlik nolu Fahri ÖZBEK ile ilgili olarak İİK'nın 217 maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir malvarlığına rastlanılmadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olmakla; işbu ilanın yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresi içerisinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK'nın 254 maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur.