T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/129-Ceza Dava Dosyası

KARAR NO : 2024/74

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile SSÇ MAHAN TABRİZİ hakkında 2 YIL 9 AY 10 GÜNErteli Hapis cezası karar verilmiş olup, Kamran ve Maryam oğlu, 26/04/2001 TAHRAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27/11/2024