Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 01:07
T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
DOSYA NO : 2019/129-Ceza Dava Dosyası
KARAR NO : 2024/74
Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile SSÇ MAHAN TABRİZİ hakkında 2 YIL 9 AY 10 GÜNErteli Hapis cezası karar verilmiş olup, Kamran ve Maryam oğlu, 26/04/2001 TAHRAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27/11/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131402