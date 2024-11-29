T.C.RİZE VALİLİĞİİL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

T.C.
RİZE VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
Rize İli, İyidere İlçesi, açıklarında Devletin Hükmü Tasarrufu altında bulunan koordinatları belirli denizalanı 1(a) Grubu Maden (kum) Ocağı olarak 5 yıl süreyle işletilmek üzere 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereğince, Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihale edilecektir.
İhalesi yapılacak yerin;
İlçesi
Köyü/Mahallesi
Alanı (m²)
Muhammen Bedel (₺)
Geçici Teminat (₺)
İhale Tarihi ve Saati
İyidere
Deniz Alanı
99.700,00
₺5.982.000,00
₺179.460,00
11.12.2024-11.00
İhale Edilecek Alanının pafta ve koordinatları;
PAFTALAR:
F44c4
1.1 Nokta
1.2 Nokta
1.3 Nokta
1.4 Nokta
Sağa (Y)
614986
615142
614829
614674
Yukarı (X)
4542504
4542309
4542060
4542255
İhale; İlimiz Merkez Engindere Mahallesinde bulunan İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Şartname ve diğer belgeler İl Özel İdaresinde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. Ayrıca ₺5.000,00 karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur.
2886 sayılı Kanunda belirtilen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir.
Posta yoluyla yapılacak teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler;
Gerçek kişiler için:
İhale müracaat formu
Vatandaşlık numarası ile birlikte nüfus cüzdan örneği
Onaylı imza sirküleri
Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri
Geçici teminat evrağı
İmzalanmış şartname
Kayıtlı olduğu odadan 10.12.2024 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
Tüzel kişiler:
İhale müracaat formu
Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi
Yönetimin onaylı imza sirküleri
Bağlı olduğu Vergi Dairesi, ili ve numarasını gösterir belge
Vekil olarak katılacak olan katılımcıların noter tasdikli vekâletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi
Geçici teminat evrağı
İmzalanmış şartname
Kayıtlı olduğu odadan 10.12.2024 tarihli güncel kamu ihalelerinden yasaklı olmadığına dair belge
İstenilen belgeler en geç 10.12.2024 Salı günü mesai saati bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim edilecektir.