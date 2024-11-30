Giriş Tarihi: 30.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:46
REŞADİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Vahap KARADAĞ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
İLİ: TOKAT İLÇESİ: REŞADİYE VASFI: TARLA
TEDAŞ KAMULAŞTIRMA DOSYALARI
|SIRA
NO
|MALİK
|KÖY/MAHALLE
|ADA
NO
|PARSEL
NO
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|1
|Cuma GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|46
|2024/73
|31.12.2024
|2
|Rıza GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|49
|2024/74
|10.01.2025
|3
|Hasan BEKTEŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|50
|2024/75
|31.12.2024
|4
|Hasan GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|64
|2024/76
|10.01.2025
|5
|Salih GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|61
|2024/77
|31.12.2024
|6
|Nazife GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|62
|2024/78
|10.01.2025
|7
|Cemal GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|60
|2024/79
|31.12.2024
|8
|Mustafa BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|112
|18
|2024/80
|10.01.2025
|9
|Ahmet BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|112
|17
|2024/81
|31.12.2024
|10
|Hasan BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|112
|15
|2024/82
|10.01.2025
|11
|Hatice YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|108
|15
|2024/83
|31.12.2024
|12
|Kürşat ÇİÇEK ve Ark.
|UMURCA
|146
|59
|2024/84
|10.01.2025
|13
|Emine AY ve Ark.
|UMURCA
|116
|17
|2024/85
|31.12.2024
|15
|Ahmet BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|19
|2024/87
|31.12.2024
|16
|Ali GÖR ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|17
|2024/88
|10.01.2025
|17
|Bektaş BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|16
|2024/89
|31.12.2024
|18
|Güllüzar GÖR ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|15
|2024/90
|10.01.2025
|19
|Bekir GÖR ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|30
|2024/91
|31.12.2024
|20
|Salih GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|47
|2024/92
|10.01.2025
|21
|Güllü DOĞANve Ark.
|GÜLLÜCE
|112
|5
|2024/93
|31.12.2024
|22
|Makbule YÜKSEL ve Ark.
|UMURCA
|125
|113
|2024/94
|10.01.2025
|23
|Salih UZUN ve Ark.
|UMURCA
|125
|109
|2024/95
|31.12.2024
|24
|Emine ŞAHİN ve Ark.
|UMURCA
|125
|76
|2024/96
|10.01.2025
|25
|Mahmut DEMİR ve Ark.
|UMURCA
|125
|75
|2024/97
|31.12.2024
|26
|Kamil DEMİR ve Ark.
|UMURCA
|125
|74
|2024/98
|10.01.2025
|27
|Coşkun DEMİR ve Ark.
|UMURCA
|125
|26
|2024/99
|31.12.2024
|28
|Canip YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|125
|19
|2024/100
|10.01.2025
|29
|Sami YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|125
|11
|2024/101
|31.12.2024
|30
|Fatma ŞAHİN ve Ark.
|UMURCA
|125
|9
|2024/102
|10.01.2025
|31
|Ayşe ERDEM ve Ark.
|UMURCA
|108
|19
|2024/103
|31.12.2024
|32
|Ayşe GÖR ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|29
|2024/105
|31.12.2024
|33
|Alaettin BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|28
|2024/106
|10.01.2025
|34
|Bayram ŞAHİN ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|34
|2024/107
|31.12.2024
|35
|Cuma GÖVENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|46
|2024/108
|10.01.2025
|36
|Cuma GENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|45
|2024/109
|31.12.2024
|37
|Melek BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|42
|2024/110
|10.01.2025
|38
|Sinan ŞAHİN ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|41
|2024/111
|31.12.2024
|39
|Bekir GÖR ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|40
|2024/112
|10.01.2025
|40
|İbrahim ERGÜN ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|37
|2024/113
|31.12.2024
|41
|Yeter GENÇ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|113
|18
|2024/114
|10.01.2025
|42
|Hüsne BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|114
|226
|2024/115
|31.12.2024
|43
|Bektaş BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|110
|11
|2024/116
|10.01.2025
|44
|Ahmet BEKTAŞ ve Ark.
|GÜLLÜCE
|110
|10
|2024/117
|31.12.2024
|45
|Fatma DOĞAN ve Ark.
|GÜLLÜCE
|110
|7
|2024/118
|10.01.2025
|46
|Seher ŞAHİN ve Ark.
|UMURCA
|107
|22
|2024/119
|31.12.2024
|47
|Mahmut DEMİR ve Ark.
|UMURCA
|107
|26
|2024/120
|10.01.2025
|48
|Mustafa ŞAHİN ve Ark.
|UMURCA
|108
|16
|2024/121
|31.12.2024
|49
|Adile ÇELİK ve Ark.
|UMURCA
|108
|17
|2024/122
|10.01.2025
|50
|Mesadet YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|107
|20
|2024/123
|31.12.2024
|51
|Ahmet Melih YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|107
|24
|2024/124
|10.01.2025
|52
|Canip YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|107
|10
|2024/125
|31.12.2024
|53
|Alaattin YÜKSEL ve Ark.
|UMURCA
|108
|29
|2024/126
|10.01.2025
|54
|Mehmet YILDIZ ve Ark.
|UMURCA
|107
|25
|2024/127
|31.12.2024
|55
|Ahmet Duran MERT ve Ark.
|UMURCA
|108
|28
|2024/128
|10.01.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131463