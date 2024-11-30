T.C. BAKIRKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/346 Esas

DAVALI: ARİF BARAKAT Yavuz Selim Mahallesi, 1075 Sokak, Taş Apartmanı, 2. Blok, No:12/1Bağcılar/ İSTANBUL

Davacı Raşa Barakat tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı adres araştırmasından netice alınamadığından ilanen tebligat yoluyla yapılmış, duruşma gününün de ilanen tebliğine karar verilmiştir.

18/02/2025 günü saat: 09:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız gerektiği, belirtilen tarihte ön inceleme duruşması yapılacağı, bu tarihe kadar sulh için gerekli hazırlığı yapmanız gerektiği ve duruşmaya gelmediğiniz taktirde karşı tarafın isteği halinde yokluğunuzda duruşma yapılacağı ve aleyhinize yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verilebileceği hususlarının ihtarına, ilanın yayınlanması ile ihtarın yapılmış sayılmasına, ön inceleme davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/11/2024

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