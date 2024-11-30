T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/228 Esas

KARAR NO : 2024/369

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/05/2024 tarihli ilamı ile SSÇ CELAL MOHAMMED hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılması kararı verilmiş; Yarcan ve Gulalay oğlu, 1999 doğumlu, Müşteki YUSUF SOUDEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve itiraz dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.27/11/2024

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