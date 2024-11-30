T.C. İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N DOSYA NO : 2022/442 Esas

KARAR NO : 2024/229

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/03/2024 tarihli ilamı ile hakkında 142/2.h.2 maddesi gereğince, 4 YIL 2 AY HAPİS cezası, 151/1 maddesi gereğince BERAAT verilen Davut ve Hanife oğlu, 03/01/1985 doğumlu, İstanbul, Şişli, Kuştepe mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRE AÇIKBAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılıKanunun 28-29. Ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜZERİNDE BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığatebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Sanığın, kararın tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçeyle veya zabıt katibine beyanla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olarak ve süresinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceğine dair karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 29.11.2024

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