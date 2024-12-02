HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay ili, Hassa ilçesi, Ardıçlı mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.



1-Satışı yapılacak olan taşınmazların listesi aşağıda tabloda belirtilmiştir.

İhale No İlçe/

Mahalle İmar Durumu Cinsi Ada No Parsel No Yüz ölçümü (m2) Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 2024/28 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 8 kat- Taks =0.30 E=2.40 Arsa 1988 3 1671.43 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 15:50 2024/29 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 8 kat- Taks =0.30 E=2.40 Arsa 1988 4 1666.94 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 16:00 2024/30 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 8 kat- Taks =0.30 E=2.40 Arsa 1988 5 1668.01 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 16:10 2024/31 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 8 kat- Taks =0.30 E=2.40 Arsa 1988 6 1672.48 4.500.000,00 TL 135.000,00 TL 16:20

2- İhale için belirlenen geçici teminat % 3 olup, kesin teminat ise ihale bedelinin % 6'sı dır.

3- İhale 24.12.2024 tarihinde Salı günü yukarıda tabloda belirtilen ihale saatinde Hassa Belediyesi Toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması veya ertelenmesi halinde aynı şartlarda 14.01.2025 tarihinde tekrardan ihale edilerek satışı yapılacaktır. İhaleye birinci başvurular 03.12.2024 tarihinden itibaren başlayıp 23.12.2024 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir. İhalenin ertelenmesi veya tekrardan ihale edilmesi halinde birinci ihaleden sonra ikinci başvurular 06.01.2025 tarihinden itibaren başlayıp 13.01.2025 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.

4- Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardan ihaleye yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 2531 Sayılı Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun kapsamında olanlar ile ihale komisyonunda görev alanların bir ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamazlar.

5- İhaleye katılacak olan gerçek kişiler son başvuru tarihi ve saatinden önce her ihale için ayrı ayrı başvuru dilekçesi, nüfuz cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, teklif veren tüzelkişi ise ticaret sicil tasdiknamesi veya oda kayıt sureti, şirketi temsile yetkili kişi olduğunu gösteren noterce düzenlenmiş imza sirküleri, diğer tüzel kişilerde ise yetkili organlar tarafından yetkili kılınan temsilciye ait tasdikli temsil (yetki) belgesi ve imza sirküleri, ihaleye vekaleten iştirak edilecekse, ihalelere ve açık artırmalara iştirak, pey sürme, pey çekme, taşınır, taşınmaz, gayrimenkul kiraya veya satın alınmasıyla sözleşme imzalayabilir yetkilerini içeren noterce düzenlenmiş vekaletname ile ihaleye vekaleten katılacak olan kişinin imza sirküleriyle, Hassa Belediyesinin T.C. Ziraat Bankası Hassa Şubesi TR85 0001 0003 8531 4455 9750 31 IBAN nolu depozito ve teminatlar hesabına geçici teminat bedelini yatırdığına dair banka dekontu ile birlikte bizzat Hassa Belediyesi evrak kayıt birimine müracaat edeceklerdir. Elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- İhale sözleşmesi, sözleşmeye davet tebliği yapıldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde imzalanacaktır. İhale bedeli sözleşmeden sonra Hassa Belediyesinin T.C. Ziraat Bankası Hassa Şubesi TR22 0001 0003 8531 4455 9750 01 IBAN nolu cari hesabına otuz (30) gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. İhale bedeli sözleşme ile aynı gün içerisinde ödenmesi halinde kesin teminat bedeli alınmayacaktır. İhale bedeli yatırılmadığı veya eksik ödendiği takdirde ihale iptal edilecektir. Yatırılan tutar ile geçici veya kesin teminat bedeli Hassa Belediyesine gelir olarak kayıt yapılacaktır.

7-İhale edilen taşınmazlara ait her türlü resim, vergi, harç vb. giderleri alıcıya ait olacaktır.

8- İhale uhdesinde kalan ancak ihale bedelini yatırmayanlar aynı taşınmazın ileri ki bir tarih de yeniden satışa çıkarıldığında daha ucuza ihale edilirse aradaki fark İcra İflas Kanunu kapsamında önceki uhdesinde kalandan tahsil edilir.

9- İhale şartnamesini Hassa Belediyesinin resmi web sitesi olan www.hassa.bel.tr veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131963