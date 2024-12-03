T.C.

ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/713 Esas

İ L A N METNİ

Davacı , HATİCE İBRAHİM ileDavalı , MUHAMMED İBRAHİM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı dava dilekçesinde; davalı ile evlendikten sonra uyum sağlayamadıklarını, davalının çalışmadığı ve davacının biriktirmiş olduğu altınları da alarak kendisi için harcadığını ve ailesine bakmadığından boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuk Hamit İbrahim' in velayetinin davalı babaya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yan üzerine bırakılmasını dava etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK' nun 122, 126, 127, 128, 131' nci maddeleri gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Ezen BÜLBÜL' e ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133503