T.C.

ANTALYA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/468

İ L A N

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince Manoochehr ve Shahin kızı 16/09/1984 doğumlu ELNAZ NOORBAKSHSH'ın şikayeti üzerine sanık Tayfun Arabacı hakkında Mahkememizin 11/09/2024 tarih 2023/468 Esas 2024/392 Karar sayılı ilamı ile Mahkumiyet kararı verilmiştir.

Gerekçeli Kararın "Müştekinin yurt dışı adresini bildirmemesi, Türkiye adresinden ayrılması ve araştırmalarda adres tespiti yapılamaması" sebepleriyle tebliğ işlemi yapılamamış olup 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf talebinde bulunma hakkının olduğu ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133182