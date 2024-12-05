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ERDEMLİ 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/275

DAVACI : SUNA YASAK-26512817226 - Akdeniz Mah. Atatürk_3 Cad. No:96B İç Kapı No:10Erdemli/ MERSİN

VEKİLİ : Av. YUSUF ŞAHİN

DAVALI : TUĞÇE SEDA ÇANKAYA Akdeniz Mah. Atatürk -3 Cad. No: 96B/10 Erdemli/ MERSİN TC Kimlik No:26509817***

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2025 günü saat: 14:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda olunacağı hususu ileTebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde ilk itirazlarınız ile birlikte HMK'nun 129. maddesindeki şartları taşıyan esas hakkındaki cevabınızı ve karşı delillerinizi mahkememize bildirmeniz, belirtilen süre içerisinde cevap dilekçesini vermediğiniz taktirde, HMK'nun 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29/11/2024

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