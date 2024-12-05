İLAN

T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/137 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Mersin ili, Anamur İlçesi, Kalınören Mah. 1199 ada 5 ve 6 parseller üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134953