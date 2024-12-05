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T.C. FİNİKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/478 Esas

DAVALILAR : HAS BEY ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA NAKLİYAT EĞİTİM VE ÖĞRETİM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen09/01/2025 günü saat 09:25'de yapılacak olan duruşmada; geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmayan tarafın yokluğunda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla hazır bulunmayan tarafın yokluğunda hüküm verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.

İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134925