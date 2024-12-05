T.C.

MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/35 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:26

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri ve adresi : Kırşehir İl, Mucur İlçe, İNAÇ Köy, 237 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında. Yüzölçümü : 51.809,15 m2 İmar Durumu: imar sınırları dışında Kıymeti : 3.108.549,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134723