T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/35 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi : Kırşehir İl, Mucur İlçe, İNAÇ Köy, 237 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında. Yüzölçümü : 51.809,15 m2 İmar Durumu: imar sınırları dışında Kıymeti : 3.108.549,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:26
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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