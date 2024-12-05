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Giriş Tarihi: 06.12.2024 00:00

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/35 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri ve adresi : Kırşehir İl, Mucur İlçe, İNAÇ Köy, 237 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında. Yüzölçümü : 51.809,15 m2 İmar Durumu: imar sınırları dışında Kıymeti : 3.108.549,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:26
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02134723

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T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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