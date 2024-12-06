MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

17/12/2024 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ 1 Ada 108 1 Arsa 802,71 1.123.794,00 33.713,82 14:00 2 Ada 108 2 Arsa 802,70 1.123.780,00 33.713,40 14:02 3 Ada 108 3 Arsa 803,07 1.124.298,00 33.728,94 14:04 4 Ada 108 4 Arsa 802,68 1.123.752,00 33.712,56 14:06 5 Ada 0 730 Tarla 11.500,00 2.012.500,00 60.375,00 14:08 6 Aliseydi 0 326 Tarla 9.200,00 1.610.000,00 48.300,00 14:10 7 Aliseydi 0 605 Tarla 5.800,00 1.160.000,00 34.800,00 14:12 8 Ayaz 1898 8 Tarla 15.469,75 3.712.740,00 111.382,20 14:14 9 Bostandere 102 39 Tarla 3.800,00 1.330.000,00 39.900,00 14:16 10 Bostandere 103 12 Tarla 3.700,00 1.295.000,00 38.850,00 14:18 11 Çardakbelen 0 393 Tarla 13.800,00 2.622.000,00 78.660,00 14:20 12 Çardakbelen 0 426 Tarla 18.500,00 3.515.000,00 105.450,00 14:22 13 Çavuş 103 36 Tarla 2.686,25 537.250,00 16.117,50 14:24 14 Çördük 1668 9 Tarla 2.668,20 600.345,00 18.010,35 14:26 15 Çördük 0 417 Tarla 3.100,00 496.000,00 14.880,00 14:28 16 Dallıca 108 49 Arsa 1.175,51 1.586.938,50 47.608,16 14:30 17 Dallıca 108 50 Arsa 816,42 1.102.167,00 33.065,01 14:32 18 Demireli 1552 1 Tarla 8.369,24 2.176.002,40 65.280,07 14:34 19 Demireli 1517 6 Tarla 29.519,86 5.903.972,00 177.119,16 14:36 20 Devecikonağı 0 514 Tarla 9.400,00 1.504.000,00 45.120,00 14:38 21 Devecikonağı 0 516 Tarla 2.800,00 448.000,00 13.440,00 14:40 22 Devecikonağı 0 577 Arsa 665,00 598.500,00 17.955,00 14:42 23 Doğancı 1441 9 Tarla 6.536,18 1.307.236,00 39.217,08 14:44 24 Durumtay 125 11 Tarla 11.742,00 2.935.500,00 88.065,00 14:46 25 Durumtay 128 31 Tarla 12.944,00 3.236.000,00 97.080,00 14:48 26 Durumtay 120 1 Tarla 4.823,00 1.205.750,00 36.172,50 14:50 27 Durumtay 1227 15 Tarla 12.970,52 3.242.630,00 97.278,90 14:52 28 Durumtay 129 12 Tarla 41.929,00 9.434.025,00 283.020,75 14:54 29 Fevzidede 160 4 Arsa 83,00 622.500,00 18.675,00 14:56 30 Fevzidede 160 6 Bahçeli Kargir

Tuvalet 47,00 352.500,00 10.575,00 14:58 31 Garipçetekke 0 51 Tarla 6.600,00 990.000,00 29.700,00 15:00 32 Kadirçeşme 0 61 Tarla 10.000,00 1.750.000,00 52.500,00 15:02 33 Kapaklıoluk 0 99 Tarla 13.050,00 1.305.000,00 39.150,00 15:04 34 Keltaş 0 98 Tarla 20.000,00 2.000.000,00 60.000,00 15:06 35 Killik 0 218 Tarla 34.000,00 9.180.000,00 275.400,00 15:08 36 Kosova 107 7 Tarla 25.280,00 6.320.000,00 189.600,00 15:10 37 Kösehoroz 103 19 Tarla 2.937,13 499.312,10 14.979,36 15:12 38 Kösehoroz 103 22 Tarla 8.250,00 1.732.500,00 51.975,00 15:14 39 Lalaşahin 2359 5 Arsa 524,19 1.729.827,00 51.894,81 15:16 40 Lalaşahin 2359 4 Arsa 406,32 1.300.224,00 39.006,72 15:18 41 Lalaşahin 2359 3 Arsa 403,96 1.292.672,00 38.780,16 15:20 42 Lalaşahin 2341 7 Arsa 800,64 2.802.240,00 84.067,20 15:22 43 Muradiyesarnıç 138 17 Arsa 604,12 1.147.828,00 34.434,84 15:24 44 Orhaniye 0 395 Tarla 6.750,00 1.350.000,00 40.500,00 15:26 45 Orhaniye 0 388 Tarla 6.850,00 1.370.000,00 41.100,00 15:28 46 Orhaniye 0 577 Tarla 1.000,00 250.000,00 7.500,00 15:30 47 Ormankadı 130 4 Arsa 613,33 1.103.994,00 33.119,82 15:32 48 Ormankadı 130 5 Arsa 652,82 1.175.076,00 35.252,28 15:34 49 Ormankadı 130 9 Arsa 632,20 1.137.960,00 34.138,80 15:36 50 Ormankadı 130 10 Arsa 630,93 1.135.674,00 34.070,22 15:38 51 Ormankadı 0 219 Tarla 10.700,00 2.407.500,00 72.225,00 15:40 52 Ormankadı 0 213 Tarla 3.550,00 798.750,00 23.962,50 15:42 53 Ormankadı 0 215 Tarla 2.950,00 663.750,00 19.912,50 15:44 54 Ormankadı 0 209 Tarla 9.100,00 2.047.500,00 61.425,00 15:46 55 Paşalar 102 22 Tarla 37.500,00 5.437.500,00 163.125,00 15:48 56 Paşalar 102 32 Tarla 18.862,00 2.734.990,00 82.049,70 15:50 57 Taşpınar 2442 4 Arsa 320,11 480.165,00 14.404,95 15:52 58 Taşpınar 2442 6 Arsa 323,87 485.805,00 14.574,15 15:54 59 Yamanlı 1731 5 Tarla 19.100,66 5.348.184,80 160.445,54 15:56 60 Yamanlı 102 4 Arsa 614,99 1.014.733,50 30.442,01 15:58 61 Yamanlı 103 2 Arsa 616,01 1.016.416,50 30.492,50 16:00 62 Yamanlı 103 3 Arsa 619,83 1.022.719,50 30.681,59 16:02 63 Yamanlı 103 4 Arsa 615,58 1.015.707,00 30.471,21 16:04 64 Yamanlı 103 5 Arsa 626,23 1.033.279,50 30.998,39 16:06

Yukarıda özellikleri, ihale tarih ve ihale saati belirtilen Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır. İhaleler 17 Aralık 2024 tarihinde ve belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhalelere iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (Binlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir. Geçici teminat bedeli (%3) Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 17 Aralık 2024 Salı günü saat 12:00'a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İhaleye İştirak dilekçesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,

İhaleye İştirak dilekçesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi, Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı, Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi, Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı, Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge, İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,

BURSA İli Mustafakemalpaşa İlçesiA) İstekli gerçek kişi ise;B) İstekli tüzel kişilik ise;



İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02135629