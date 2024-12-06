T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/503

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 25/02/2025 günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/503 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi 280 30 Ahmet Dilekçi, Raşit Kutbay, Ali Selvi,Kerim Selvi, Bekir Altunay 357,51 m2 Tarla 2024/504 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi 284 76 (eski 41) Aliye Hanım Gülcan,

Hasan Gülcan 419,63 m2 Tarla 2024/505 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi 916 230

(eski 28) Nuri Enginbaş 117,01 m2 Tarla 2024/506 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi 916 238 (eski227) Melahat Tolu, Adnan Tolu, Ünzile Tolu, Hasan Tolu, Zeynettin KosbatarAbidin Tolu, Seher Aksoy, Ayfer Ergin , Yunus Tolu, Aliye Günaştı, Seher Yabalıoğlu, Adem Tolu, 37,03 m2 Tarla 2024/507 Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis Mahallesi 3397 5 (eski 1) Abdullah Aslantürk, Ahmet Aköz, Ahmet Civcik, Ahmet Semen, Ahmet Yıldızbaş, Ahmet Samet Yıldızbaş, Ali Güney, Ali Tankişi, Aliye Ünlütürk, Arife Küçük, Ayla Tuhan, Aynur Büyükuğurlu, Ayşe Başar, Ayşe Çağlayankaya, Ayşe Kaya, Ayşe Uysal, Ayşe Yıldızbaş, Bedia Fidanboy, Bekir Güney, Cemal Tankişi, Dede Dilekçi, Dudu Yıldızbaş, Dudu Yiğitoğlu, Elife Kurt, Elife Özcan, Emine Balasar, Emine Gürle, Emine Kurtoğlu, Emine Tekinyer, Emine Yavuzaslanoğlu, Esat Aköz, Eyyüp Dilekçi, Fadimana Güneş, Fadime Gülşen, Fazilet Yemenici, Figen İnan, Gülnaz Gündoğdu, Hacı İbrahim Yıldızbaş Hafize Mercan, Halil Erbay, Halil Keser, Hanım Aksoy, Harun Beyaz, Hasan Dilekçi, Hasan Tankişi, Hasan Ali Sak, Hasibe Ballı, Hatice Özdemir, Hatice Serin, Hidayet Aköz, Hüseyin Civcik, Hüseyin Yıldızbaş, İbrahim Keser, İmren Köpük, İraz İpek, İsmail Civcik, Kadir Yıldızbaş, Kamuran Burabatur, Makbule Çetinkaya, Mehmet Civcik, Mehmet Kerim Yıldızbaş, Meryem Yıldızbaş, Metin Semen, Muharrem Dilekçi, Murat Erbay, Muzaffer Doğan, Müjgan Küçük, Mükerrem Özel, Münevver Semen, Nermin Karabacak Nesrin Can,Nevin Kara, Nilüfer Şahintürk, Nuray Erbay,Osman Budak, Osman Şahintürk, Ömer Cebe, Rabia Naz, Rahmi Aksoy, Ramazan Aslantürk, Ramazan Keser, Yasin Tangel, Saadet Özpeynirci, Salim Keser, Sami Arslantaş, Sedat Kürekçi, Serpil Çoşkun, Sevim Gülcan, Sıddıka Tankişi, Sultanz Aslantürk, Sultan Koçgürbüz, Süleyman Civcik, Şahin Şahintürk, Şenol Dilekçi, Şerife Doğan, Şerife Eryiğit, Talat Budak, Ümmügülsüm Dilekçi, Ümmühan Şimşir, Veli Güney, Yahya Topbaş, YunusTankişi, Yücel Keser, Zeliha Aydoğmuş, Zeynur Payidar, Ayşe Dudu Atalay, Bekir Aköz, FatmaAkova, Hacı İbrahim Budak, Halil İbrahim Özçelik, Halis Kücük, Kahriman Karaman Nebi Serin, Nimet Türksezer, Sabriye Yıldızcı, 40,17 m2 Tarla

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

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