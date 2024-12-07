Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2024/597 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/597 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, KURŞUNLU Mahalle/Köy, MANASTIR Mevkii, 1703 Ada, 1 Parsel, 5.790,08 m² alanlı Arsa vasfında ana taşınmazın, G Blok,Zemin+1.Normal katında bulunan,15/582 Arsa Paylı , 1 nolu Tripleks Mesken nitelikli bağımsız bölümün Bilirkişiler tarafından keşif tarihi itibariyle "...Dava konusu taşınmaz üzerinde bir zemin, bir normal ve çatıdan oluşan yazlık villa olarak kullanılan betonarme bina bulunmaktadır. Keşif tarihinde içinde ikamet edilmemekte olup taşınmaz deniz manzarası almaktadır.Bina giriş kapısı çelik kapı olup dış cephesi dekoratif sıvalı üzeri boyalı vaziyettedir. Oda kapıları amerikan panel kapı olup pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiştir. Oda, salon, laminant parke kaplı olup üst kata erişimin sağlandığı merdivenler mermer kaplıdır. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre 146,00 m2 alana sahiptirTaşınmaz ait Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde 2022/205-210 nolu dosyasında yapılan incelemede taşınmazın 18.092017 tarihli 353 nolu yapı ruhsatı almış olduğu onaylı mimari projesine göre 146,00 m2 alana sahip olduğu henüz yapı kullanma izin belgesi almamış olduğu tespit edilmiştir..." şeklinde bildirildiği analaşılmıştır.

Yüzölçümü : 5.790,08 m2

Arsa Payı : 15/582

İmar Durumu :Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde yapılan incelemede; Kurşunlu Mahallesi,1703 Ada, 4 nolu parselin ,"Ayrık İkiz Nizam,Konut Alanında" yer aldığı,TAKS:0,25, TAKS:0,50 ,H maks :6,50 m olduğu bilgisine şifahen ulaşılmıştır.

Kıymeti : 5.110.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 10:14

04/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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