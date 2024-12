GAZİULAŞ GAZİANTEP ULAŞIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

A. İÇ ZARF

B. DIŞ ZARF

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

1- İHALENİN KONUSU:Gaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.'ne ait2- YAPILACAK İŞİN SÜRESİ:İdare tarafından yükleniciye yapılacak kiralama teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yapılacaktır.3- MUHAMMEN BEDEL:İhale konusu işin muhammen bedeli aylıkL olmak üzere, 1 yıllık toplam muhammen bedel'dir.4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesinikarşılığında Gaziulaş A.Ş. Finans Müdürlüğünden temin edebilirler.6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:Yukarıda belirtilen ihaleye ait geçici teminat tutarır. Bu tutar Gaziulaş A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi nezdindekiiban nolu hesabına yatırılabileceği gibi, bankalar veya özel finans kurumlarından alınan süresiz banka teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini de başvuru dosyasında sunulabilecektir.7- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:Söz konusu yerin ihalesiGaziulaş Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. İdari Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Finans Müdürlüğüne en geçkadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir.Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,Tüzel Kişiler;a) Teklif sahibinin noter tasdikli imza sirküleri,b) Teklif sahibinin kanuni ikametgâhı ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri,c) Teklif sahibinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,d) İhale sırasında firmayı vekil sıfatıyla temsil edenin noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyanıe) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)f) Doküman alındı makbuzu ve belgesi,g)İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır.h)Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair İhale Durum Belgesii) Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kaydı yoktur ibareli sabıka kaydı.j) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubuk)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.l)Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)• Bağlı bulunulan odaya ait kayıt belgesi• Noter tasdikli imza sirküleri• 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütnamem)İstekliler, Son 5 (Beş) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumundan Açıkhava reklam alanlarını veya ürünlerini (Billboard, clp, megaliht, kuleborad, megaboard) ve toplu ulaşım araçlarında dış giydirmeleri kiralayarak işleten firma olmak. Ayrıca istekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru 5 (beş) yıl içerisinde reklam faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair kamu kurumuyla yapılan sözleşmeleri veya iş bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.n)İstekli tarafından muhammen bedelin % 30' undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.o)İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdare'ye sunmak zorundadır.Gerçek Kişiler;a)Nüfus cüzdanı sureti,b)Noter tasdikli imza beyannamesi,c)Teklif sahibinin kanuni ikametgâhını ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri,d)Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)e)Dosya alındı makbuzu ve belgesi,f)İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + imza olacaktır.g)"Adli sicil kaydı yoktur" ibareli sabıka kaydı,h)2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubui)2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.j)Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)• Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)•Noter tasdikli imza beyannamesi•2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütnamek)İstekliler, Son 5 (Beş) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumundan Açıkhava reklam alanlarını veya ürünlerini (Billboard, clp, megaliht, kuleborad, megaboard) ve toplu ulaşım araçlarında dış giydirmeleri kiralayarak işleten firma olmak. Ayrıca istekliler ilk ilan tarihinden geriye doğru 5 (beş) yıl içerisinde reklam faaliyeti alanında çalışma yaptıklarına dair kamu kurumuyla yapılan sözleşmeleri veya iş bitirme belgelerini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.l)İstekli tarafından muhammen bedelin % 30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.m)İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır.İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdare'ye sunmak zorundadır.

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir.



İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02136130