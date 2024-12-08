Örnek No:55*

T.C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:33

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:33

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:57

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:57

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, HAMAMLI Mahalle/Köy, 191 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz 1. derecede Arkeolojik Si ...Adresi : Balıkesir İli Erdek İlçesi, Hamamlı MahallesiErdek / BALIKESİRYüzölçümü : 873,97 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 524.382,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, AŞAĞIYAPICI Mahalle/Köy, küçükgöl kıyısı Mevkii, 139 Ada, 49 Parsel, Taşın ...Adresi : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Aşağıyapıcı MahallesiErdek / BALIKESİRYüzölçümü : 1.908,09 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 3.434.562,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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