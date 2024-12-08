Örnek No:55*
T.C.
ERDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, HAMAMLI Mahalle/Köy, 191 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz 1. derecede Arkeolojik Si ...
Adresi : Balıkesir İli Erdek İlçesi, Hamamlı MahallesiErdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 873,97 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 524.382,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:33
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, AŞAĞIYAPICI Mahalle/Köy, küçükgöl kıyısı Mevkii, 139 Ada, 49 Parsel, Taşın ...
Adresi : Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Aşağıyapıcı MahallesiErdek / BALIKESİR
Yüzölçümü : 1.908,09 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.434.562,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2025 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 14:57
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02136144