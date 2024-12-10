T.C. BAKIRKÖY 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/684 Esas

Karar No : 2022/323 Karar

İLAN

Sanık Timuçin ÇETKİN hakkında mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Selaheddin ve Sadife oğlu, 23/08/1967 Kirchheim Unter Teck/Almanya doğumlu, İstanbul, Bakırköy, Yeni mahalle mah/köy nüf. kayıtlı, Timuçin Çetkin hakkında Mahkememizin 28.04.2022 gün 2021/684 Esas 2022/323 Karar sayılı kararı ile CMK.2232-e maddesi uyarınca atılı suçtan Beraatine, Beraat eden sanık gözaltında kaldığından 5271 sayılı CMK.nun 141.v.d.maddeleri gereğince 5271 sayılı CMK.nun 232/6.maddesi gereğince tazminat isteme hakkının olduğunun hatırlatılmasına dair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen kararın sanık Timuçin Çetkin'in bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31.maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273.maddeleri gereğince 7 gün içinde karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf kanun yoluna başvurma hakkı mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızın kesinleşeceği edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 09.12.2024