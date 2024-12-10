İ L A N

TC.

FERİZLİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN



DOSYA NO : 2023/938 Esas

DAVACI: Ömer Sarı - Mustafa ve Fatma oğlu,

DAVALI: AYŞE TİKTAŞ, GÜLBADEN YAVUZ, HÜSNİYE AKMEŞE, MİKAİL YAVUZ,

NURİYE ÜLKER, RUHİZAR TOPTAŞ, ŞAHSİNE BABA, URBİYE KARAKUŞ, YENİGÜL ŞİMŞEK

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli İlçesi, 230 Ada 126 Parsel sayılı taşınmazın TMK. 713/2. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı Ömer Sarı adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2023/938 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.