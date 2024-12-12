İZMİR BAYINDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Sıra No Mevkii Ada Parsel Alan Cinsi Muhammen

Bedeli Geçici

Teminatı İhale Tarihi İhale Saati 1 Yeşilova (Çıplak) 107 1048 21.020,82 Zeytinlik 2.102.082,00 63.062,46 24/12/2024 14:20 2 Yeşilova (Çıplak) 107 1220 3.238,84 Zeytinlik 874.486,80 26.234,60 24/12/2024 14:30 3 Çiftçigediği 138 1 13.700,00 Bağ ve Zeytinli Tarla 6.987.000,00 209.610,00 24/12/2024 14:40 4 Dernekli 236 1 845,77 Zeytinlik 296.019,50 8.880,58 24/12/2024 14:50 5 Elifli 102 155 983,95 Zeytinlik 688.765,00 20.662,95 24/12/2024 15:00 6 Ergenli 203 701 4.302,14 Zeytinli Tarla 3.484.733,40 104.542,00 24/12/2024 15:10 7 Kızılcaova 159 65 1304,23 Kavaklık 495.607,40 14.868,22 24/12/2024 15:20 8 Furunlu 104 130 700,55 Arsa 500.192,70 15.005,78 24/12/2024 15:30 9 Furunlu 104 127 3.392,69 Arsa 1.499.568,98 44.987,06 24/12/2024 15:40 10 Furunlu 134 319 2.356,20 Arsa 951.904,80 28.557,14 24/12/2024 15:50 11 Furunlu 122 1 227,37 Arsa 300.128,40 9.003,85 24/12/2024 16:00 12 Furunlu 122 4 366,75 Arsa 400.124,25 12.003,72 24/12/2024 16:10 13 Yusuflu 101 704 158,14 Arsa 300.149,72 9.004,49 24/12/2024 16:20 14 Yeşilova (Çıplak) 107 1178 875,40 Zeytinlik 647.796,00 19.433,88 24/12/2024 16:30 15 Elifli 171 14 3408,40 Arsa 4.788.802,00 143.664,06 24/12/2024 16:40 16 Ergenli 117 316 7380,75 Zeytinlik 1.771.380,00 53.141,40 24/12/2024 16:50 17 Dernekli 227 15 2423,51 Zeytinlik 1.248.107,65 37.443,22 24/12/2024 17:00

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık teklif usulü" ile mülkiyeti satılacaktır.2- İhale 24/12/2024 Salı günü saat 14.20'da başlayıp 17.00'da sona erecek olup, Bayındır Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.3- Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameyi satın almak için her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya VakıfBank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına 750,00-TL ücret yatırılıp temin edilebilir.4- İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine veya VakıfBank TR76 0001 5001 5800 7318 8117 28 nolu Bayındır Belediye Başkanlığı hesabına yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.5- İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;5-1) İhaleye girmek isteyen;a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,b) İlgili kurumdan borcunun olmadığına dair yazı almaları,c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,e) Geçici teminatı yatırmış olmaları,f) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.g) Şartname bedeli makbuzu getirmiş olmaları,İsteklinin :5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).5-6) İhale şartnamesinin 2. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139073

