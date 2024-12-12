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T.C.

ÖDEMİŞ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/29 Esas

DAVALI : NİMET ÜZÜM - 11507567484

İZMİR ili, ÖDEMİŞ ilçesi, KONAKLI mah/köy, 105 Cilt, 234 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, NİYAZİ ve HAFİZE oğlu/kızı, 15/05/1973 dogumlu,

Davacı Aysel Bayar tarafından davalılar Fatma Erkal, Muammer Erkal, Nimet Çiftpınar, Nimet Üzüm, Tülay Soyuer' e açılan kat mülkiyetinden kaynaklı ortak yerlerdeki onarım ve çatı onarım davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davaya konu taşınmaz olan İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Atatürk mah. 303 ada, 14 parselsayılı taşınmaza ilişkin Ortak alanlardan olan çatının uzun yıllardır bakım görmediği için yıpranmış olması nedeniyle mimari projeye uygun bir şekilde izolasyonlu çatı yapılmasının, Ortak alanlardan olan apartman boşluğunun boya ve badanasının gerekip gerekmediğinin, apartmanın giriş kapısının ve merdiven korkuluklarının tamirinin ve boyanmasının, apartmanın ortak alanlarından olan bodrum katının aşırı şekilde bakımsız ve kullanılamaz bir şekilde olması nedeniyle buranın bakımı ve kullanılabilir hale getirilmesinin, bodrum kattan arka bahçeye çıkış kapısının yapılmasının, Apartmanın ortak alanlarından olan elektrik panosunun ve elektrik saatlerinin yenilenmesi ve düzenlenmesinin, Terasta bulunan ve kullanılmayan güneş enerjilerinin sökülmesinin, Projeye göre arka bahçede daha önceden bulunan duvarın yeniden yapılmasının, Binanın ortak kullanımında olan asansörün halen tehlike arz edip etmediğinin, asansörün yenilenmesinin ve tamirat ve bakımının gerekip gerekmediğinin tespit edilen eksik işlerin onarım ve yeniden yapım için ne kadar bir işçilik ve malzeme ne kadarlık bir masraf gerektirdiğinin tespiti ile belirlenen masrafın Kat Mülkiyeti Kanununun 20/b maddesi gereğince arsa payları oranında davalılardan toplanmasına, tahsiline, gerçekleşek harcamanın toplanan avansı aştığı takdirde aşan kısmın da davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce davalılardan Nimet Üzüm' edava dilekçesinde belirtilen adreslerine tensip zaptı ve dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligatınız yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün T.K.' nun 28-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içinde cevap ve delil sunmanıza, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ve Durusma Günü: 11/02/2025 günü saat: 09:00' da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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