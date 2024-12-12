T.C. ŞİŞLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN DUYURULUR.



(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



İstanbul ili Bakırköy İlçesi, Zeytinlik Mah. 82 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazda 2 numaralı bağımsız bölümün tamamı elbirliği halinde BEDROS Oğlu NURAN HARUTUNYAN ve YETVART oğlu TOMAS APANYAN adlarına kayıtlı iken, Bakırköy 1. Sulh Hukuk Hakimliği'nin 04/11/1985 tarih 1985/994 ESAS ve 1985/1150 KARAR sayılı ve yine Bakırköy 12. Noterliği'nin 20/11/2011 tarih 26257 sayılı Mirasçılık Belgelerine istinaden NURAN HARUTUNYAN ve TOMAS APANYAN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 12/12/2024 Perşembe günü, saat 08.30'dan itibaren 26/12/2024 perşembe günü, saat: 17:00'ye kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylanma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 12/12/2024



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139158