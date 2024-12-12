T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/303 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si 2024/303 Kılavuzlu 0/744 Adem Bulut

Ali Aydın Coşkun

Ali Metin Malgaç

Arif Çetin

Arzı Balım

Arzu Demirtaş

Arzu Malgaç

Aydın Bulut

Aynur Tadıhan

Aysel Kuzu

Birol Tuncay

Büket Esin

Cemal Malgaç

Cemile Alp

Coşkun Dilden

Coşkun Tuncay

Dilek Arın

Ebru Şahin

Elif Bulmaz

Emel Malgaç

Erdal Dalkır

Esma Malgaç

Fatma Demirel

Fatma Tosun

Fatma Yurdakul

Gülay Kara

Gülcan Obur

Güney Dalkır

Hakan Bulut

Hasan Bulut

Hasan Çetin

Hasan Ulu

Hatice Alkan

Hatice Çalışkan

Hatice Dilden

Hatice Kovan

Hatime Tuncay

Havva Aktaş 873.01 m2 2024/303 Kılavuzlu 0/744 Havva Özdemir

Havva Schoeıbı

Hülya Kocabalkan

Hüseyin Ceylan

Hüseyin Erdoğdu

Işık Başoğlu

İlken Asar

İmren Kaymakçılar

İsmet Köseoğlu

Kazım Dilden

Kefayet Balun

Korkut Asar

Lütfiye Asar

Mehmet Ali Yaşar Coşkun

Meliha Ulu

Mesut Girgin

Metin Coşkun

Muhammet Ali Coşkun

Mukadder Tiryaki

Murat Yılmaz

Mustafa Poyraz

Mustafa Ulu

Münir Tuncay

Müslüm Dalkır

Nadide Baydemir

Nermin Pamuk

Nevzat Ulu

Nurhayat Tikyaki

Orhan Bulut

Orhan Hüseyin Malgaç

Özcan Gümüş

Polat Özcan

Remziye Coşkun

Resai Kaymakçılar

Sabiha Engin

Saliha Girgin

Saliha Tuncay

Selime Saydan

Sercan Gümüş

Serhat Girgin

Sevda Aygün

Sevdiye Kocacenk 873.01 m2 2024/303 Kılavuzlu 0/744 Sevgi Aksan

Sibel Güçlü

Sibel Kaya

Songül Girgin

Sultan Keskin

Şafak Malgaç

Şehriban Bulut

Şengül Kapalıcı

Şenol Tuncay

Tuğba Kaymakçılar

Türkan Mercan

Umut Dilden

Yaşar Girgin

Yüksel Soruklu

Zehra Malgaç

Zeliha Girgin

Zeynep Öztürk 873.01 m2 2024/304 Kılavuzlu 0/807 Ümmügül Tiryaki 145.07 m2

2024/305 Kılavuzlu 0/747 Halil Tiryaki

Rafet Tiryaki 828,96 m2

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlartarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkıadına tapuya tescil edilecektir.Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 25/11/2024İLİİLÇESİDURUŞMA TARİHİSAAT:

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139384