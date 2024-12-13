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Giriş Tarihi: 13.12.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:24

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/303 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 25/11/2024
İLİ :TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 20/12/2024 SAAT:11:15
Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
2024/303 Kılavuzlu 0/744 Adem Bulut
Ali Aydın Coşkun
Ali Metin Malgaç
Arif Çetin
Arzı Balım
Arzu Demirtaş
Arzu Malgaç
Aydın Bulut
Aynur Tadıhan
Aysel Kuzu
Birol Tuncay
Büket Esin
Cemal Malgaç
Cemile Alp
Coşkun Dilden
Coşkun Tuncay
Dilek Arın
Ebru Şahin
Elif Bulmaz
Emel Malgaç
Erdal Dalkır
Esma Malgaç
Fatma Demirel
Fatma Tosun
Fatma Yurdakul
Gülay Kara
Gülcan Obur
Güney Dalkır
Hakan Bulut
Hasan Bulut
Hasan Çetin
Hasan Ulu
Hatice Alkan
Hatice Çalışkan
Hatice Dilden
Hatice Kovan
Hatime Tuncay
Havva Aktaş		 873.01 m2
2024/303 Kılavuzlu 0/744 Havva Özdemir
Havva Schoeıbı
Hülya Kocabalkan
Hüseyin Ceylan
Hüseyin Erdoğdu
Işık Başoğlu
İlken Asar
İmren Kaymakçılar
İsmet Köseoğlu
Kazım Dilden
Kefayet Balun
Korkut Asar
Lütfiye Asar
Mehmet Ali Yaşar Coşkun
Meliha Ulu
Mesut Girgin
Metin Coşkun
Muhammet Ali Coşkun
Mukadder Tiryaki
Murat Yılmaz
Mustafa Poyraz
Mustafa Ulu
Münir Tuncay
Müslüm Dalkır
Nadide Baydemir
Nermin Pamuk
Nevzat Ulu
Nurhayat Tikyaki
Orhan Bulut
Orhan Hüseyin Malgaç
Özcan Gümüş
Polat Özcan
Remziye Coşkun
Resai Kaymakçılar
Sabiha Engin
Saliha Girgin
Saliha Tuncay
Selime Saydan
Sercan Gümüş
Serhat Girgin
Sevda Aygün
Sevdiye Kocacenk		 873.01 m2
2024/303 Kılavuzlu 0/744 Sevgi Aksan
Sibel Güçlü
Sibel Kaya
Songül Girgin
Sultan Keskin
Şafak Malgaç
Şehriban Bulut
Şengül Kapalıcı
Şenol Tuncay
Tuğba Kaymakçılar
Türkan Mercan
Umut Dilden
Yaşar Girgin
Yüksel Soruklu
Zehra Malgaç
Zeliha Girgin
Zeynep Öztürk		 873.01 m2
2024/304 Kılavuzlu 0/807 Ümmügül Tiryaki 145.07 m2
2024/305 Kılavuzlu 0/747 Halil Tiryaki
Rafet Tiryaki		 828,96 m2

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02139384

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T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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