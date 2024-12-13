Giriş Tarihi: 13.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:24
T.C. TEKİRDAĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/303 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada/Parsel
|Malik
|Kamulaştırılacak alan m2 si
|2024/303
|Kılavuzlu
|0/744
|Adem Bulut
Ali Aydın Coşkun
Ali Metin Malgaç
Arif Çetin
Arzı Balım
Arzu Demirtaş
Arzu Malgaç
Aydın Bulut
Aynur Tadıhan
Aysel Kuzu
Birol Tuncay
Büket Esin
Cemal Malgaç
Cemile Alp
Coşkun Dilden
Coşkun Tuncay
Dilek Arın
Ebru Şahin
Elif Bulmaz
Emel Malgaç
Erdal Dalkır
Esma Malgaç
Fatma Demirel
Fatma Tosun
Fatma Yurdakul
Gülay Kara
Gülcan Obur
Güney Dalkır
Hakan Bulut
Hasan Bulut
Hasan Çetin
Hasan Ulu
Hatice Alkan
Hatice Çalışkan
Hatice Dilden
Hatice Kovan
Hatime Tuncay
Havva Aktaş
|873.01 m2
|2024/303
|Kılavuzlu
|0/744
|Havva Özdemir
Havva Schoeıbı
Hülya Kocabalkan
Hüseyin Ceylan
Hüseyin Erdoğdu
Işık Başoğlu
İlken Asar
İmren Kaymakçılar
İsmet Köseoğlu
Kazım Dilden
Kefayet Balun
Korkut Asar
Lütfiye Asar
Mehmet Ali Yaşar Coşkun
Meliha Ulu
Mesut Girgin
Metin Coşkun
Muhammet Ali Coşkun
Mukadder Tiryaki
Murat Yılmaz
Mustafa Poyraz
Mustafa Ulu
Münir Tuncay
Müslüm Dalkır
Nadide Baydemir
Nermin Pamuk
Nevzat Ulu
Nurhayat Tikyaki
Orhan Bulut
Orhan Hüseyin Malgaç
Özcan Gümüş
Polat Özcan
Remziye Coşkun
Resai Kaymakçılar
Sabiha Engin
Saliha Girgin
Saliha Tuncay
Selime Saydan
Sercan Gümüş
Serhat Girgin
Sevda Aygün
Sevdiye Kocacenk
|873.01 m2
|2024/303
|Kılavuzlu
|0/744
|Sevgi Aksan
Sibel Güçlü
Sibel Kaya
Songül Girgin
Sultan Keskin
Şafak Malgaç
Şehriban Bulut
Şengül Kapalıcı
Şenol Tuncay
Tuğba Kaymakçılar
Türkan Mercan
Umut Dilden
Yaşar Girgin
Yüksel Soruklu
Zehra Malgaç
Zeliha Girgin
Zeynep Öztürk
|873.01 m2
|2024/304
|Kılavuzlu
|0/807
|Ümmügül Tiryaki
|145.07 m2
|2024/305
|Kılavuzlu
|0/747
|Halil Tiryaki
Rafet Tiryaki
|828,96 m2
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