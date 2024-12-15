Örnek No:55*

T.C. KEMER İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 14:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:26

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:26

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : ANTALYA İLİ KEMER İLÇESİ KEMER MAHALLESİ 70 ADA 8 PARSEL 2.KAT 8 NOLU MESKEN NİTELİĞİNDEKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNCELENMESİ:Tapu kaydı ve çap aynen yerine Uymaktadır. Tapu kaydı: 08.08.2024 sorgu tarihli tapu kaydına göre; Antalya İli Kemer İlçesi Kemer Mahallesi 70 ada 8 parsel 475,00 m2 yüzölçümlü olup, ana taşıyıcı niteliği ARSA'dır. 100/800 arsa paylı 2.kat 8 nolu bağımsız bölüm MESKEN niteliğindedir. Mehmet Ali oğlu Bülent Gül tam hisse ile maliktir. Kat irtifakı ve yönetim planı mevcuttur.Taşınmazın yeri ve konumu: Taşınmazın bulunduğu bina Münir Özkul Liman Caddesine (kapalı yol) cephe ve caddenin kuzeyindedir. Atatürk Bulvarı-Münir Özkul Liman Caddesi-Lise Caddesi kavşağının 100 m doğusundadır.Ana taşınmazın özellikleri: Parsele 26.08.1988 tarih ve 06/1 nolu ruhsatla inşaat izni verilmiştir. Bağımsız bölümün bulunduğu yapı betonarme karkas tarzda, blok nizam inşa edilmiştir. Binada 4 Apartman dairesi (350 m2), 4 dükkan (126m2) balkonlar (19m2), depo (107m2), odunluk (17m2), sığınak (21m2) olmak üzere toplam inşaat alanı 652m2dir. Yol kotu altında 1. yol kotu üzerinde 3. kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Yapı kullanma izin belgesi 10.04.1990 tarih ve 01/21 no ile 4 mesken düzenlenmiştir. Her bir mesken brüt 94.50 m2, odunluk 17m2, sığınak 24 m2 olmak üzere toplam alan 419m2dir. Normal kat planına göre; salon, 2 yatak odası, mutfak, banyo, WC, antre, 2 balkon bulunmaktadır. Daire brüt 94,50 m2, net 69,00 m2 alanlıdır. Kuzey-güney-doğu cephelidir., Mutfakta mermerit tezgah, alt ve üstte dolaplar, banyoda ayaklı lavabo, klozet, duş, duşakabin bulunmaktadır. Oda, hol, mutfak zemini seramik kaplıdır. İç ve dış duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar Amerikan panel, pencereler PVC doğramadır. Daire elektrik, su ve klima tesisatlıdır. Merdiven korkuluğu ferforjedir. Apartman merdiveni ve sahanlıklar traverten kaplıdır. Bina çatısı teras çatıdır. Asansör yoktur.DEĞERLENDİRME: Antalya İli Kemer İlçesi Kemer Mahallesi Köy İçi ve Ova Mevkii 70 ada 8 parsel 2.kat 8 nolu MESKEN niteliğindeki bağımsız bölümün imar durumu, mevkii, konumu, vasıfları, belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanma durumu, ulaşım kolaylığı, yapının yaklaşık 35 yaşında olması, dairenin son katta ve çatısının teras çatı olması, yapı kullanma izin belgesinin bulunması, vs.hususlar dikkate alındığında, belgesinin bulunması, vs.hususlar dikkate alındığında,09.08.2024 tarihi itibariyle değerinin (100/800 arsa payı dahil) 5.750.000,00 TL (Beşmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) olduğu, görüş ve kanaatine varılmıştır.Yüzölçümü : 475 m2 100/800 arsa paylıİmar Durumu :Satış ilanında detaylı şekilde belirtilmiştir.Kıymeti : 5.750.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

27/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.