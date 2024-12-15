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Giriş Tarihi: 16.12.2024 00:00

T.C. ORTACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.
ORTACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Verilen karar gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konutaşınmazınkonumlandığıana taşınmazOrtaca ilçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçimevkii,315 parsel nolu,376,10m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazdır.Taşınmaz bu ana taşınmaz üzerindekiiki katlı binanınbirincikatındakonumlu, 6/46 arsa paylı, 1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm nolu meskenniteliklitaşınmazdır.
Adresi : Dalyan Mahallesi Gülpınar Mahallesi N:4 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü : 376,10 m2
Arsa Payı : 6/46
İmar Durumu : Taşınmazın konumlandığı315 parsel nolu ana taşınmaz, Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekliDalyanimar planındabitişiknizam, iki katticaret alanıiçindedir.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:01

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02140320

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T.C. ORTACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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