Örnek No:55*
T.C.
ORTACA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/14 SATIŞ
Verilen karar gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konutaşınmazınkonumlandığıana taşınmazOrtaca ilçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçimevkii,315 parsel nolu,376,10m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazdır.Taşınmaz bu ana taşınmaz üzerindekiiki katlı binanınbirincikatındakonumlu, 6/46 arsa paylı, 1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm nolu meskenniteliklitaşınmazdır.
Adresi : Dalyan Mahallesi Gülpınar Mahallesi N:4 Ortaca / MUĞLA
Yüzölçümü : 376,10 m2
Arsa Payı : 6/46
İmar Durumu : Taşınmazın konumlandığı315 parsel nolu ana taşınmaz, Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekliDalyanimar planındabitişiknizam, iki katticaret alanıiçindedir.
Kıymeti : 4.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:01
10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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