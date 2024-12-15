Örnek No:55*

T.C.

ORTACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2023/14 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2025 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:01

Verilen karar gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Satışa konutaşınmazınkonumlandığıana taşınmazOrtaca ilçesi, Dalyan Mahallesi, Köyiçimevkii,315 parsel nolu,376,10m2 yüzölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazdır.Taşınmaz bu ana taşınmaz üzerindekiiki katlı binanınbirincikatındakonumlu, 6/46 arsa paylı, 1. Kat 2 nolu Bağımsız Bölüm nolu meskenniteliklitaşınmazdır.Adresi : Dalyan Mahallesi Gülpınar Mahallesi N:4 Ortaca / MUĞLAYüzölçümü : 376,10 m2Arsa Payı : 6/46İmar Durumu : Taşınmazın konumlandığı315 parsel nolu ana taşınmaz, Ortaca Belediyesi 1/1000 ölçekliDalyanimar planındabitişiknizam, iki katticaret alanıiçindedir.Kıymeti : 4.800.000,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir

10/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.