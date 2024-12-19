T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/260 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ İBRADIİLÇESİ YUKARIMAHALLESİ

VASFI : TARLA

ADA PARSEL : 433 ADA 4 PARSEL

MALİKLER : Davalılar , AKIN KOÇAK, BİROL ERKAN, ENGİN MÜJGAN TÜRE, EROL ERKAN, ERTAN METİN GÖKHAN, ERTEN TUNCER, ESİN SÜMER, FATMA DİLEK DAĞDELEN, FATMA MELEK KOÇAK, GANİME GÖKHAN, GÜLSEV GÜLSÜM TÜTÜNCÜOĞLU, GÜZİDE AYŞE OCAK, HANDE GÖKHAN KÖSE, İLKER KOÇAK, KAMİL SAVAŞ TİTİZ, MEHMET HULUSİ ÖZPARPUCU, MERAL BAYRAK, MUSTAFA GÖKHAN, MÜGE ERKAN, NACİYE KOCAACAR, NADİRE ÜSTÜN, NAZAN NAR, NEDRET TUNÇERİ, NEFİSE GÜNNASIR, NERMİN TOKGÖZ, NESRİN SAYIN, NURTEN ŞENAY SEVAL, REZZAN HAMURSUZ, SADIK KOÇAK, SAKİP KOÇAK, SALİM KOÇAK, SENGÜL AYBAR, SEVİM GÖKHAN, SUZAN DEMİRCİOĞLU, ŞENGÜL FERAY ÖZDEN, TANER SÜMER, TAYFUN PARPUCU, TÜMAY SEHER ULUUTKU, TÜRKAN İNCEEL, YAŞAR DURU, ZAFER TİTİZ, ZÜHTÜ KOÇAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KAROYALLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : AKSEKİ- ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ (Serik- Manavgat) Ayr. Taşağıl Beydiğin 3. Bl. Hd. Devlet Yolu Km:(38+908.87-67+049,34) arasında 11/04/2019 tarih ve 2019/172 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği; Antalya ili, İbradıilçesi, Yukarı mahallesi, 433ada 4 parsel sayılı taşınmazın yol yapımı nedeniyle kamulaştırılması işlemidir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2023/260 Esas sayılı davayı açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,

-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,

Hak iddia edenlerinbilgisi ve gereği için ilan olunur.

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