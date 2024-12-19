T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.

ÇANAKKALE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/11

Davacı Feyzullah Tabu ile Davalılar Hazine ve Çanakkale Kalabaklı Köyü Tüzel Kişiliği arasında Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasında; Davacı vekili, tapuda Çanakkale Merkez Kalabaklı Köyü Kocakır Mevkii 122 ada 13 parselde, 15.789,66 m² yüzölçümüyle, tarla vasfında kayıtlı taşınmazı, önceki malik sıfatıyla zilyedinde tutan Cahide Akça, Sevinç Barış ve Sevgi Dağlı'dan müvekkilinin satın aldığını, TMK 713 md düzenlenen şartların oluştuğunu, Kalabaklı Köyü 122 ada 13 parsel sayılı taşınmaz ile arazi yolu arasında kalan toplam 1193,507 m² büyüklüğündeki taşınmazın davacı adına tesciline karar verilmesi talepli dava açmıştır.Dava konusu yer hakkında başkaca hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Çanakkale 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/11 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları hususu TMK.nın 713/4 md gereğince ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133793