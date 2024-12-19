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T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN





ESAS NO : 2024/182 Esas

MİRASÇILAR: BÜLENT KANAT - 28442171188

LEVENT KANAT - 28439171252

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce UYAP sisteminde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/02/2025 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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