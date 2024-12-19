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T.C. İSTANBUL 39. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/95 Esas 13/12/2024

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Arap Cami mahallesi, Yelkenciler Han mevkii, 1506 ada, 52 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki malın taşınmaz hisse maliki Eyüp: Hüseyin oğlunun gaipliğine ve taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde M.K.'nun 33 maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2024/95 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişi hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur.13/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142246