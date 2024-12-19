Örnek No:55*
T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi davası sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Atik Mahallesi 55 ada 15 parsel sayılı 22.665,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Limon Bahçesi " vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Kapama Limon Bahçesi olarak kullanılmakta olup, içerisinde zemin ve normal kattan oluşan her biri 25,92 m2 alanlı olmak üzere toplamda 51,84 m2 alanlı bir yapı bulunmaktadır.
İmar Durumu:
Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı, 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı" olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti :
24.471.447,50 TL KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler: Parsel Silifke Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde kalmaması Halinde 5403 SK Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. Koruma Alanı belirtmesi vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:19
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:19
16/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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