Örnek No:55*

T.C. SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:19

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:19

Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:19

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucuaşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Mersin İli, Silifke ilçesi, Atik Mahallesi 55 ada 15 parsel sayılı 22.665,00 m2 yüzölçümlü, Tapuda " Limon Bahçesi " vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Kapama Limon Bahçesi olarak kullanılmakta olup, içerisinde zemin ve normal kattan oluşan her biri 25,92 m2 alanlı olmak üzere toplamda 51,84 m2 alanlı bir yapı bulunmaktadır.Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı, 1/50000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında " Tarım Alanı" olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.24.471.447,50 TL%10

16/12/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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