Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2024/6969 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:10

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46521 Ada, 1 Parsel, 6. Blok 4. Kat 15 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 4.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine ve mahallinde göre; 110 m² net, 140 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz mimari projeye ve mahalline göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol, 2 balkon alanlarından oluşmaktadır.Adresi : Devlet Mahallesi, (Tapuda Eryaman Mahallesi) 260.Sokak, Örnek Arı Sitesi Gönen Apartmanı No:6 Daire No:15 Etimesgut / ANKARAYüzölçümü : 24.693,00 m2Arsa Payı : 114707/24693000İmar Durumu : Konut alanında, Ayrık nizam, Taks:0,35 Emsal:1,2, Yençok:15 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.Kıymeti : 4.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Aile konut şerhi, muhtelif ipotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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