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Giriş Tarihi: 21.12.2024 00:00

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
2024/6969 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6969 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46521 Ada, 1 Parsel, 6. Blok 4. Kat 15 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 4.katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine ve mahallinde göre; 110 m² net, 140 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz mimari projeye ve mahalline göre 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol, 2 balkon alanlarından oluşmaktadır.
Adresi : Devlet Mahallesi, (Tapuda Eryaman Mahallesi) 260.Sokak, Örnek Arı Sitesi Gönen Apartmanı No:6 Daire No:15 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 24.693,00 m2
Arsa Payı : 114707/24693000
İmar Durumu : Konut alanında, Ayrık nizam, Taks:0,35 Emsal:1,2, Yençok:15 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Aile konut şerhi, muhtelif ipotek ve haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasındadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 12:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02142791

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T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
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