T.C. BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, KAMİL TUNCER ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mah/Köyü, C:11, H:213, Bsn:6' da nüfusa kayıtlı Zeki ve Safiye evladı 07/08/1967 doğumlu Namık Kemal TUNCER'den 25 yıldır kayıp olduğu, bu tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen Namık Kemal TUNCER hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/1998 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kez ilanen duyurulur. 09/12/2024

Adres: BAKIRKÖY 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin: Neslihan KURNAZ Zabıt Katibi

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