T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/211 Esas

KARAR NO : 2023/549

Mala Zarar Verme suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 151/1 maddesi gereğince ;

1-SanıkGüneş Yeşilay'ın olay tarihinde aynı amaç ve kastı birliği altında hareket etmek suretiyle katılanın aracına maddi zarar verdikleri ve kovuşturma aşamasında zararın giderildiği anlaşıldığından;

TCK 37/1 maddesi delaletiyle TCK 151/1 maddesiuyarınca; suçun niteliği,işleniş şekli,oluşan netice gözetilerek takdiren 4'ER AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Zararın kovuşturma aşamasında giderildiği anlaşılmakla TCK 168/2 maddesince cezalarında yarı oranında indirim yapılarak 2'ŞER AY HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Sabıkasız olan sanıkların cezalarından bu durum lehlerine değerlendirilerek takdiren ve ayrı ayrı TCK 62/1 maddesince 1/6 şar oranında indirim yapılarak 1'ER AY 20 'ŞER GÜN HAPİS CEZASI İLE AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklar Güneş Yeşilay'ın CMK 231/6 gereğince geçmişleri, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyecekleri kanaatine varıldığından sanıklar hakkındaki CMK 231/6 gereğince sanıkların geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyecekleri kanaatine varıldığından sanıklar hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ AYRI AYRI GERİ BIRAKILMASINA,

CMK 231/8 gereğince sanıkların beş yıl süre ile denetime tabi tutulmalarına,sanıkların şahsivesosyaldurumları karşısındatakdiren herhangibiryükümlülük getirilmesine yer olmadığına,

CMK 231/10 gereğince, sanıklar, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilmesine,

CMK 231/11 gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemeleri halinde, hükmün açıklanmasına, ( İHTARAT YAPILAMADI)

cezası ile cezalandırılan Haci ve Ayhan kızı, 01/01/1985 doğumlu, kayıtlı GÜNEŞ YEŞİLAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına . kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanak tutulmak üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanla Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ hakkının bulunduğuna karar verilmiş olup,karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.11.2024

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