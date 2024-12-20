T.C. BAKIRKÖY 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/531 Esas

KARAR NO : 2023/621

Hakaret suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2023 tarihli ilamı ile TCKnin 125/1 maddesi gereğince ;

1-Sanık Ali Zafer YILDIRIM'ın yakınıcı Server YILMAZ'a TCK nun 125/1-4 maddesindeki eylem nedeniyle TCK 129/1-3 maddesince takdiren CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

2-Sanık Server YILMAZ'ın yakınıcı Ali Zafer YILDIRIM'a eylemine uyan TCK'nun 123/1 maddesince suçun niteliği, işleniş şekli karşısında takdiren 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasından 7188 Sayılı Yasa'nın 24. Maddesiyle CMK'nun 251. Maddesinde yapılan değişiklik karşısında CMK'nun 251/3-son cümle uyarınca cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak2 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sabıkasız olan sanığın cezasından takdiren TCK'nun 62/1 maddesince 1/6 oranında indirim yapılarak 1 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasının infazıhalinde, mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak TCK 53/1 de yazılı haklardan; (TCK 53/2-3 gereğince) kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıvermeye, diğer haklar yönünden hükmün infazı tamamlanıncaya kadar, yoksun bırakılmasına, AnayasaMahkemesinin08/10/2015 tarih ve 2014/140 -2015/85 Sayılı Kararının hükmün uygulanmasındadikkatealınmasına,

CMK 231/6 gereğince sanığın geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından sanık hakkındaki CMK 231/6 gereğince sanığın geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK 231/8 gereğince sanığın beş yıl süre ile denetime tabi tutulmasına,sanığın şahsivesosyaldurumu karşısındatakdiren herhangibiryükümlülük getirilmesine yer olmadığına,

CMK 231/10 gereğince, sanık, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilmesine,

CMK 231/11 gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, hükmün açıklanmasına, (İHTARAT YAPILAMADI)

Yönündeki karar, Ahmet ve Nefide oğlu, 29/12/1955 doğumlu, Manisa, Alaşehir, Sakarya mah/köy nüfusuna kayıtlı ALİ ZAFER YILDIRIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

3- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

4- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına . Kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanak tutulmak üzere zabıt katibine yapılacak sözlü beyanla Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ne İTİRAZ hakkının bulunduğuna karar verilmiş olup,karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14.11.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02143242