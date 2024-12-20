T.C. BEYKOZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2018/117 Esas 08/09/2023

Konu: 2.İLAN

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM (İSTANBUL DEFTERDARI) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Anadolukavağı Mahallesinde bulunan 417 Ada, 12 parsel sayılı taşınmazın tamamının maliki Ahmet kızı Ayşe Sıdıka adına kayıtlı olduğunu adresi ve akıbeti belli olmadığından bahisle gaipliğine karar verilmesini istemiş olduğundan, söz konusu şahsı tanıyan ve bilenlerin, hayat ve mematından bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bilgi vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu MK 33/2. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/09/2023

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